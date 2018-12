Calderón: “Creo que vamos a acabar el 2018 fuera de los puestos descenso”

Domingo, 2 de diciembre de 2018

El entrenador del Salamanca UDS se mostró muy contento por el triunfo de su equipo frente a la Cultural Leonesa y cargó duramente contra el árbitro al decir que “quería protagonismo” tras expulsarle

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, dio muestras de su felicidad tras derrotar por 2-0 a la Cultural Leonesa gracias a un doblete de Owusu. Sin embargo, el técnico gaditano acabó expulsado y mostró airadamente su descontento con respecto al colegiado del partido.

Punto de inflexión: “Creo que el punto de inflexión ha llegado hace tiempo. Hoy ha sido un partido para refrendar el trabajo de muchos días, porque lo que no era normal era lo que nos estaba pasando. El equipo nunca ha dejado de creer durante todos estas jornadas y hoy ha logrado la victoria frente a uno de los mejores rivales de la categoría”.

Cambio de esquema: “No soy partidario de cambiar los esquemas en plena competición, pero me he visto obligado a jugar de esta manera porque el equipo necesita esa solidez que hemos encontrado. Habrá jugadores que van a salir perjudicados, pero los adaptaremos. Todo lo que hago es por el bien del equipo, y ya veremos si mantengo el esquema, no quiero dar pistas (entre risas).

Ricardo Carvalho: “Siempre le doy mucha confianza a los futbolistas. Le tocó jugar la semana pasada y estuvo bien. Ahora hay que seguir dándole confianza para que siga creciendo con el paso de los partidos y los minutos”.

Lesión de Owusu: “Creo que es sólo es un golpe. Estaba siendo un quebradero de cabeza para la Cultural. Ha estado muy fino en los goles y no le han podido frenar. Estoy muy contento por él, por el equipo y por la afición”.

Salir del descenso antes de 2018: “Creo que vamos a salir de los puestos de descenso ante de 2018. Si la afición está con nosotros y nos sigue ayudando, el equipo irá hacia arriba”.

Expulsión: “Me sorprende muchisimo. Parecia que todas sus decisiones durante 99 minutos iban a favor del rival. Lo único que he hecho es sorprenderme de todas sus decisiones y ha decidido que yo me fuera. Me ha parecido que buscaba protagonismo y no quiero decir lo que pienso, porque ya me he relajado, pero antes me he enfadado mucho. Sé que me sancionarán dos partidos, pero sólo me he sorprendido. No le he dirigido la palabra. Lo primero que me ha dicho ha sido: “siéntese”, y yo puedo estar de pie en mi área técnica. Con esa prepotencia, lo que me dice es que ha venido a decir: “aquí estoy yo”. No sé si tiene alguna afinidad con la Cultural, pero si digo lo que pienso me caerían 20 partidos”.