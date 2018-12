El Salamanca UDS y Owusu, con un doblete, se exhiben ante un coloso en el Helmántico (2-0)

Domingo, 2 de diciembre de 2018

El Salamanca UDS volvió a la senda de la victoria tres jornadas después de superar a Las Palmas Atlético gracias a un festival goleador de Owusu y a una soberbia actuación coral de todo el equipo ante la Cultural (2-0). Por su parte, Antonio Calderón volvió a sorprender a propios y extraños al apostar por el mismo sistema (5-3-2) que en el derbi frente a Unionistas. El técnico gaditano optó por tres centrales (Carvalho, Armando y Toño) y dos carrileros (Calero y Víctor Mena), mientras que Antonio Amaro, Sergio Molina y Manu Molina formaron el centro del campo. La delantera estuvo formada por Owusu y Fer Ruiz, que volvieron a la titularidad tras ser suplentes en la jornada anterior.

El encuentro comenzó con un Salamanca UDS muy bien colocado sobre el terreno de juego, lo que descolocó por completo al conjunto dirigido por el discutido Víctor Cea. El cuadro del Helmántico comenzó a mostrar sus cartas en los primeros instantes de juego: seriedad defensiva e intención por salir como perros de presa al contragolpe. Owusu, que cuajó un duelo excelso, puso sobre aviso a Palatsi con un manso disparo desde la frontal del área. El recital del africano arrancó a las primeras de cambio y dejó su primer gran destello al marcar el 1-0 en el minuto 10 de juego: el ‘11’ aprovechó una recuperación de balón en el mediocampo y batió con maestría al cancerbero rival con un tiro cruzado.

Tras el primer tanto, la Cultural Leonesa intentó hacerse fuerte sobre el verde y comenzó a ganar metros, pero fue incapaz de generar ocasiones de serio peligro sobre el marco defendido por Dani Sotres, que apenas tuvo trabajo durante la primera mitad. Pese a las intenciones del equipo visitante por igualar el duelo, el Salamanca UDS no se desarboló y siguió con su hoja de ruta. Owusu, en estado de gracia, estrelló en el larguero, con un cabezazo, un gran centro lateral de Sergio Molina, aunque el futbolista africano no cesó en su empeño y volvió a ver puerta en el 41’ tras empalar a las mil maravillas un balón suelto en el borde del área. 2-0 y las sensaciones eran inmejorables para los de Calderón al descanso.

Tras la reanudación, el Salamanca UDS no dejó de pisar el pie del acelerador y Owusu volvió a enviar al palo un remate tras una gran acción individual. Además, Manu Molina no quiso ser menos y estuvo muy cerca de anotar el 3-0. La mala noticia del choque la dio el propio Owusu, que tuvo que ser sustituido en el 61’ por Moussa con aparentes problemas en su rodilla derecha y se retiró del Helmántico con una sonora ovación por sus dos goles. Ambos equipos bajaron las pulsaciones en el segundo acto, pero el colegiado decidió expulsar a Antonio Calderón por protestar una posible falta de Manu Molina a Hugo Rodríguez, lo que provocó el enfado del entrenador andaluz y de toda su parroquia. Sin embargo, la cosa no fue más allá y todo transcurrió con normalidad: el Salamanca UDS venció a la Cultural Leonesa por 2-0 y se coloca a dos puntos de una salvación que marca el Real Valladolid B.