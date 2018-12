La asociación de Los Pueblos más Bonitos de España anuncia las once incorporaciones para 2019

Sábado, 1 de diciembre de 2018

Los once nuevos pueblos son Bonilla de la Sierra, Viniegra de Arriba y Viniegra de Abajo, Tazones, Níjar, Carmona, San Martín de Trevejo, Roda de Isábena, Setenil de las Bodegas, Potes y Bagergue

La asamblea nacional de Los Pueblos más Bonitos de España cambió de localidad en la jornada de hoy de escenario, pasando de Candelario a la Sierra de Francia, con actividades en La Alberca, Mogarraz y Miranda del Castañar. Más de sesenta representantes de pueblos de toda España comenzaron la mañana con una rueda de prensa en el teatro municipal albercano.

El alcalde de la localidad, Miguel Ángel Luengo, estuvo acompañado del diputado provincial de Turismo, Javier García y del presidente de la asociación, Francisco Mestre, entre otras autoridades.

La rueda de prensa se celebró para anunciar los once nuevos pueblos que pasarán a formar parte de la asociación a partir del próximo 1 de enero de 2019. Según el propio Mestre, este año se han recibido numerosas peticiones para entrar en la red y que los once que se han presentado hoy son los que han conseguido la nota más alta cumpliendo las características que se requieren para ser miembro.

A continuación, se anunció la incorporación de once nuevas localidades a la lista de Los Pueblos más Bonitos de España: Bonilla de la Sierra (Ávila), Viniegra de Arriba y Viniegra de Abajo (La Rioja), Tazones (Asturias), Níjar (Almería), Carmona (Cantabria), San Martín de Trevejo (Cáceres), Roda de Isábena (Huesca), Setenil de las Bodegas (Cádiz), Potes (Cantabria) y Bagergue (Cataluña).

Según el presidente, Francisco Mestre, la incorporación de una localidad catalana es muy significativa: "Estamos muy contentos de que por fin una localidad catalana forme parte de esta asociación española. Yo soy catalán y somos conscientes de los problemas políticos que hay ahora allí. Pero nosotros lo tenemos muy claro, la asociación lleva España en el nombre y es lo que somos".

Además, Mestre señaló que la provincia de Salamanca, que cuenta con las localidades de La Alberca, Miranda del Castañar, Mogarraz, Candelario, Ledesma y Ciudad Rodrigo como miembros, ha sido el marco ideal para la asamblea: "Elegir Salamanca para la asamblea general es un orgullo para nosotros al tener tantas localidades de la asociación, y ser una de las provincias de España más bonitas de todas, con un patrimonio cultural y natural fantástico, con unos conjuntos históricos maravillosos, como este de La Alberca".

También se comentó que hay varias localidades que han recibido un aviso por no cumplir los requisitos de conservación de la asociación, como por ejemplo no prohibir el aparcamiento de vehículos en el centro urbano o no cumplir los mínimos de señalización. Sin embargo, se indicó que ninguna localidad salmantina es una de las apercibidas.

Los participantes en la asamblea emplearon el resto de la jornada en visitar La Alberca, Miranda del Castañar y Mogarraz, las tres localidades serranas que ostentan el título de Pueblo más Bonito de España.