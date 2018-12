El PSOE critica la apertura del carril bici de Cabrerizos porque “presenta deficiencias”

“La alcaldesa de Cabrerizos abre el carril de bici a pesar de ser una obra no recepcionada por defectuosa poniendo en riesgo a los usuarios”. Es la afirmación que hacen los socialistas de este municipio.

Desde el PSOE argumentan que “un informe de la Diputación de Salamanca, que ha tratado de ocultar el equipo de gobierno municipal del PP, indica textualmente que el carril bici presenta deficiencias y vicios ocultos, que no se han subsanado ni corregido, y que, por tanto, la obra no puede ser recepcionada, ni se puede entregar al uso público.”

Comunicado del PSOE de Cabrerizos

El equipo de gobierno del PP encabezado por la alcaldesa Lourdes Villoria en el Ayuntamiento de Cabrerizos l leva tiempo anunciando, tanto en el Pleno como en los medios de comunicación, que el carril bici de la localidad está terminado, permitiendo e induciendo a los ciudadanos a que lo usen, a pesar de que dicho anuncio no se corresponde con la realidad, poniendo en riesgo y en peligro a los usuarios tal y como lo demuestra un informe emitido por la Diputación de Salamanca y en el que se dice que la obra no puede ser recepcionada por presentar diversas deficiencias que no han sido subsanadas y, por tanto, no es posible habilitarla para su utilización pública.

Según este informe, que tanto la alcaldesa Lourdes Villoria como el equipo de gobierno municipal han tratado de ocultar, la dirección de obra de la institución provincial ya detectó a mediados de año deficiencias y vicios ocultos indicando las actuaciones necesarias que había que realizar para su subsanación.

En este documento se afirma que las deficiencias e irregularidades en la obra del carril bici, entre otras cuestiones, se encuentran en la red de saneamiento, donde existen zonas atascadas y contrapendientes que impiden su normal funcionamiento, además de una ostensible mala ejecución de los entroques, pozos de registro y sumideros junto a tubos en mal estado y deformaciones inaceptables que podrían provocar colapsos y obstrucciones. También se indican defectos en la red de telecomunicaciones que la hacen inutilizable, deterioros en los bordillos que separan el carril bici de la calzada instando a su reparación y sustitución. Deficiencias que, a día de hoy, permanecen y sin que se haya procedido a su subsanación.

A pesar de las deficiencias sin subsanar, de que no ha sido inaugurada oficialmente la obra, de que ni siquiera ha sido recepcionada por el Ayuntamiento, de la existencia de un informe de la Diputación en el que se dice que no es apto para el uso público, tanto desde la alcaldía como desde el equipo de gobierno municipal del PP se sigue insistiendo en que el carril bici está terminado, incitando a su uso, y posibilitando su utilización sin que exista ningún tipo de señalización o cartel que lo impida o desaconseje la circulación por el riesgo y los peligros que esto conlleva.

El Grupo Municipal Socialista lamenta esta manera de hacer política y estas circunstancias, que ya denunció en el mes de septiembre pasado, y muestra su perplejidad e incredulidad por el hecho de que la alcaldesa, Lourdes Villoria, y el equipo de gobierno del PP permanezcan impasibles ante estos sucesos, prefiriendo poner en riesgo la seguridad y la integridad física de los vecinos en vez de proceder, de manera legal, razonable y coherente, a evitar dichos riesgos o a que se tenga que lamentar alguna desgracia. Y todo ello por un anuncio, actuación o la gestión que se está llevando a cabo en este sentido que, a juicio del PSOE, es cuando menos irresponsable y fruto de la ambición y el interés electoralista del PP y de la alcaldesa, que anteponen sus intereses partidistas a una buena ejecución y prestación de obras y servicios, y lo que es más irresponsable todavía, a las seguridad de los vecinos y vecinas de Cabrerizos.