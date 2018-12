El Salamanca UDS inicia el camino hacia la salvación ante la Cultural Leonesa

Sábado, 1 de diciembre de 2018

El Salamanca UDS tiene claro su objetivo: ganar a la Cultural Leonesa en el Helmántico (domingo, 17:00 horas) y comenzar su despegue hacia la salvación. El conjunto dirigido por Antonio Calderón necesita empezar a sumar de tres en tres y recoger los frutos del buen juego cosechado en las últimas jornadas de competición. Sin embargo, los resultados están siendo esquivos con el bando blanquinegro, ya que en sus tres últimos partidos ha merecido un premio mucho mayor que el ha conseguido frente al Atlético de Madrid ‘B’, el Real Madrid Castilla y Unionistas y encadena tres encuentro sin conocer la victoria.

Para ello, el Salamanca UDS tendrá que vencer a uno de los mejores equipos de la categoría. La ‘Cultu’, un rival diseñado para estar en Segunda División, no atraviesa por su mejor momento de forma de la temporada, ya que encadena cuatro empates seguidos y no ha ganado en todo el mes de noviembre. No obstante, el bando dirigido por Víctor Cea, un entrenador que está siendo muy discutido en León por su estilo de juego, es quinto y está a tan sólo tres puntos de disputar la fase de ascenso, por lo que el Salamanca UDS tendrá que estar alerta y poner los cincos sentidos en el terreno de juego para frenar las acometidas de futbolistas de la talla de Aridane, Hugo Rodríguez o Zelu.

Además, se esperan grandes modificaciones en el once inicial por parte de Antonio Calderón. Su planteamiento en el derbi ante Unionistas fue muy defensivo, mientras que en el duelo frente a la Cultural optará por tener jugadores de toque y control en el centro del campo y volverá a jugar con defensa de cuatro. Con respecto al parte médico, el mexicano Martín Galván no entrará en la convocatoria y Antonis y Alcolea serán duda hasta última hora, mientras que Iván Calero sí estará en la lista, aunque, presumiblemente, no partirá como titular.