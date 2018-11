El equipo de gobierno de San Pedro de Rozados responde al comunicado del PSOE

Viernes, 30 de noviembre de 2018

El Partido Popular ha lanzado su versión tras la publicación del PSOE de Salamanca de un comunicado sobre la condena del TSJCyL al alcalde de San Pedro de Rozados por vulneración de derechos fundamentales

Ante el comunicado del PSOE sobre la sentencia recaída en un contencioso promovido por el concejal Sr. Sanz Carro, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Pedro de Rozados informa de que:

“En el pleno al que hace referencia la sentencia lo que se estaba tratando era la aprobación definitiva de la ordenanza en la que se fijaba la ubicación general de los contenedores de recogida de residuos en el casco urbano.

Es incierto que el concejal actuase en ese tema en defensa de los intereses de los vecinos en general. El concejal pretendía que se le retirase unos contenedores situados cerca de la vivienda en la que pasa temporadas y se colocasen delante de la propiedad de otra persona. Es decir, que lo que defendía era un interés muy personal.

Tan personal era el interés del concejal que tenía interpuesto un contencioso en contra de la ubicación de los contenedores. Y esta alcaldía consideró que no se puede ser juez y parte y votar como concejal algo que, como particular, has impugnado.

Por cierto , el concejal ha perdido el contencioso que, como particular, interpuso en contra de la ordenanza. Lo que pasa es que esa sentencia no ha trascendido porque, verdaderamente, el equipo de gobierno no tiene necesidad de hacerse propaganda de esa manera. (Sentencia del tribunal superior de justicia de Castilla y León de 13 de Julio de 2018 en el procedimiento ordinario nº 617/2017).

Como hay que respetar las decisiones judiciales, se celebrará otro pleno en el que el concejal podrá votar esa ordenanza en la que no tiene ningún interés particular. Para terminar, muy mal no lo debe de estar haciendo el alcalde cuando el pueblo lleva votándolo legislatura tras legislatura durante 24 años”.