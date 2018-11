Ángel Sánchez: “Espero que junto a nuestra afición podamos conseguir una nueva victoria en casa”

Viernes, 30 de noviembre de 2018

El técnico del Club Deportivo Guijuelo espera un gran duelo contra Unionistas para el que ha vuelto a tener que sortear el problema de los lesionados

Cada vez queda menos para el derbi provincial entre CD Guijuelo y Unionistas, y los técnicos ya han dado sus impresiones sobre el partido. Aguirre espera un complicado encuentro, al igual que Ángel Sánchez, técnico del Guijuelo que además sigue al mando de un equipo mermado por las lesiones.

De nuevo pensando en las bajas. El Guijuelo está pendiente de Nacho Pérez, Dimas, Jonathan Martín y James Davis, que han estado trabajando esta semana para estar listos de cara al domingo, se conocerá mañana la convocatoria final, pero habrá que esperar hasta el domingo para ver si alguno entra en el once inicial. Peor lo tiene Razvan, que ya participa en los entrenamientos pero que seguramente se perderá el choque, al igual que Fuster y Ayub, descartados desde un inicio. Ante la situación, Sánchez piensa que es un reto a superar: “Nosotros a lo largo de la semana hemos tenido varias ausencias y aún no sabamos quien estará disponible al final, pero es nunca ha servido como excusa para este equipo y nunca la vamos a poner. El domingo saldremos al cien por cien, como siempre. Ambos equipos estamos en racha, pero eso no garantiza nada, siempre proponemos jugar al fútbol. Nosotros apostamos por el ataque, y pese a que Unionistas está destacando por tener una gran defensa, está consiguiendo grandes cosas en los últimos partidos”.

Sobre la falta de jugadores, Sánchez se mostró optimista: “Ya hemos afrontado otros partidos con peor situación, y creo que lo haremos bien esta vez, la confianza en los jugadores es plena, mañana veremos de quien disponemos al final, pero en el peor de los casos, también estaremos preparados para ello. Hemos entrenado a puerta cerrada porque tenemos muchos conocidos en común y no quería dar pistas a nadie. Aún así, creo que cada equipo tiene una identidad muy definida y que no va cambiar mucho ni uno ni otro”.

En cuanto al rival, el entrenador chacinero ha estudiado las virtudes de Unionistas: “Espero un equipo compacto en el plano defensivo, intentarán crear a partir de la segunda jugada, y es algo que hacen muy bien. Lo tienen muy claro, envían muy pronto por banda y son muy peligrosos en juego estratégico. Todo aquello que les ha llevado a su racha positiva y que nosotros tenemos que aprender a neutralizar. Vendrá mucho público y animamos a la afición a que esté con nosotros, que consigamos una victoria todos juntos”.

Finalmente, Ángel Sánchez anima a todos los aficionados a disfrutar del buen ambiente de un derbi sano: “El fútbol tiene que servir para unir, no como pasa a veces y desgraciadamente vemos. Creo que ambas aficiones tienen que ser un gran ejemplo de que se puede disfrutar el fútbol todos juntos. Espero que veamos un buen partido dentro y que lo pasen todos muy bien fuera.