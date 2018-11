El CENIE de la Universidad de Salamanca selecciona 17 trabajos de investigación multidisciplinar sobre envejecimiento

Viernes, 30 de noviembre de 2018

Los trabajos, agrupados en seis programas coordinados, han sido seleccionados de un total de 136 propuestas y el presupuesto total para desarrollarlos asciende a 549.025 euros

La Fundación General de la Universidad de Salamanca, a través del Centro Internacional sobre Envejecimiento (CENIE), ha seleccionado 17 trabajos de investigación multidisciplinar, que se agrupan en seis programas coordinados alrededor de diversos desafíos derivados del envejecimiento de la población, cuya ayuda concedida para el desarrollo de los 17 proyectos es de 549.025 euros

Esta contratación forma parte de las actividades del CENIE, iniciativa incluida en el Programa INTERREG V-A, España-Portugal, 2014-2020, (POCTEP), del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El CENIE es una respuesta positiva para una realidad sociodemográfica que ha de afrontar nuevos retos y oportunidades, para ello impulsa programas de investigación, promueve acciones que favorezcan el cambio de percepción sobre las personas mayores y desarrolla programas formativos e informativos.

En los trabajos de investigación contratados participan casi 500 investigadores de las 17 universidades españolas, portuguesas y una americana. Los 17 proyectos fueron seleccionados de un total de 136 propuestas presentadas.

Proyectos seleccionados

Programa Coordinado SECURHOME: “Detección de modificaciones en el comportamiento en personas de edad avanzada mediante sistemas IoT no invasivos con IA”, que se compone de los siguientes proyectos individuales:

1. DSH (Dispositivo sensorial para hogares). Universidad Carlos III de Madrid.

2. Aplicación móvil encargada de la interacción domestica por medio de la televisión. Universidade de Aveiro.

3. Estudio de campo en Portugal y España. Universidade Nova de Lisboa.

4. Analizar la nueva normativa europea sobre protección de datos para garantizar su cumplimiento respecto a la información recolectada. Universidad de Vigo.

Programa Coordinado OLD-HEPAMARKER: “Biomarcadores no invasivos de progresión de daño hepático y con utilidad como dianas para el tratamiento en pacientes ancianos”, que se compone de los siguientes proyectos individuales:

1. Análisis metabolómico sérico para la detección del daño hepático preneoplásico en personas con fragilidad aumentada por la edad. Universidad de Salamanca.

2. MicroRNAs como biomarcadores diagnósticos de la evolución del daño hepático y papel en la enfermedad en pacientes ancianos. Universidade de Lisboa.

Programa Coordinado ConTerMa: “Análisis del confort térmico en residencias de ancianos en el espacio de cooperación transfronterizo de España-Portugal”, que se compone de los siguientes proyectos individuales:

1. Análisis del confort térmico en residencias de ancianos en clima continental mediterráneo. Universidad Politécnica de Cataluña.

2. Análisis del confort térmico en residencias de ancianos en clima atlántico. Universidade do Porto.

Programa Coordinado PILEP+90: “Programa de investigación en longevidad España-- Portugal +90”, que se compone de los siguientes proyectos individuales:

1. Factores asociados con el envejecimiento sano y patológico en la muestra de personas mayores de 90 años de la ciudad de Madrid. Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas.

2. Factores asociados con el envejecimiento sano y patológico en la muestra de personas mayores de 90 años de la región de Braga. Universidade do Minho.

3. Aplicación de técnicas de minería de datos para la identificación de factores de envejecimiento sano y patológico (ImageH). Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas.

Programa Coordinado TRANSHIST: “Lecciones para afrontar el envejecimiento. Interacción entre el estado del bienestar y la familia a lo largo de la historia”, que se compone de los siguientes proyectos individuales:

1. Las cuentas nacionales de transferencia en España 1900-1970. Universidad de Barcelona.

2. Transferencias intergeneracionales y envejecimiento en España, un análisis desde 1970 hasta la actualidad. Universidad Autónoma de Barcelona.

3. Cambios demográficos y transferencias intergeneracionales en Portugal. Universidade Nova de Lisboa.

4. Los cambios en las transferencias intergeneracionales en Estados Unidos desde 1961 a 2016. Center for Cultural and Technical Interchange Between East and West, Inc. – Honolulu.

Programa Coordinado BABEN: “Balance BENCHMARK: Nuevas herramientas tecnológicas para la valoración y entrenamiento del control postural, y su validación”, que se compone de los siguientes proyectos individuales:

1. Nuevo sistema para la evaluación y entrenamiento funcional del equilibrio. Fundación TECNALIA Research & Innovation.

2. Validación del sistema Equimetrix desarrollado por Tecnalia para evaluar la estabilidad del equilibrio y la regulación postural. Universidade do Porto.