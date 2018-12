Tras el día de la hecatombe.

Esta semana se han acordado de Garrido Norte, ante la perspectiva electoral parece que quieren arreglar la dejada de la mano municipal Plaza de Barcelona. Esperemos que con verdadera participación de la ciudadanía. Cruzaremos los dedos para que los árboles no estén al final de su corto ciclo de vida que marca la sapiencia municipal. No estaría de más incluir el trocito de Avenida de los Cedros que sirve como entrada, y algún otro hueco escondido. Tras las últimas actuaciones en aparcamiento se podría ganar espacio para los peatones en un barrio escaso de ello.

Si hacemos caso a la propaganda del equipo de gobierno municipal, en los últimos 5 años en este barrio se han creado 320 plazas nuevas sólo reordenando el espacio para el coche. Y no olvidemos las 814 del polémico aparcamiento del Parque de Garrido. En cambio en Los 10 últimos años hay 1.000 coches menos censados en Garrido, 400 de ellos en el último lustro, según el Observatorio municipal.

Es cierto que hay problemas para el aparcamiento de residentes. Básicamente porque en la mayoría de edificios no previeron la posibilidad de que la clase trabajadora para la que estaban destinados llegaran a tener coche. La reciente visita del candidato del PSOE al barrio quiere mostrar que el esfuerzo Popular por crear aparcamientos, a pesar de la notable reducción de coches, no ha servido para mucho. Apuntan la posible conversión del solar del antiguo Mercasalamanca en un aparcamiento de 700 plazas.

Por supuesto nadie le presta atención a la propuesta desde años de estudiar en serio el aparcamiento en Garrido y la demanda real de plazas junto a la necesidad de espacios libres que apenas existen. Para posteriormente afrontarlas con sensatez y medidas realistas y adecuadas a las posibilidades de los habitantes el barrio. Enmarcado todo ello en un trabajo global de la ciudad para impedir efectos llamada desde otras partes de ella o sus alrededores. Vaya, lo que se llama Plan de Movilidad Sostenible.

Que en un sitio como este aparezcan nuevos aparcamientos para el 20% del parque, y el problema sigue existiendo, señala que algo no funciona. No se puede afrontar el urbanismo como una sucesión de ocurrencias para especular, como en la vivienda, ¿qué ha sido del aparcamiento subterráneo que lo iba a resolver todo a costa del parque urbano?, y eso que bajaron los precios. Se supone que esos coches deberían haber liberado espacio. Pero no parece, y sólo se le ocurre a alguien que se necesitan más aparcamientos, y se acuerdan de los terrenos abandonados por Mercasalamanca. Por supuesto no para crear instalaciones deportivas o un nuevo parque aunque sean provisionales, para esto sí hay que respetar la normativa urbanística que no lo permite. Por no olvidar que tanto aparcamiento no ha evitado que más de un tercio de los locales del barrio hayan perdido la actividad comercial.

Supongo que reverdecerán demandas parecidas en otros barrios, y seguirán pensando en coches y no en personas. Y de paso ver cómo alguien puede sacar partido de estas cosas, nada de afrontar los problemas desde la realidad. Y eso que los informes sobre los graves problemas del Cambio Climático y la contaminación se acumulan, el último todo un varapalo a personajes como Trump y la ultraderecha que solucionan todo a… palos para terminar en el punto de partida, como nos dice la historia. Como en Madrid donde limitar el uso del coche en el centro desde ayer supone una hecatombe de resonancia mundial, como ocurrió aquí con las calles de Zamora y Toro.