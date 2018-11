La RAE se actualiza en todo menos en machismo

La RAE se actualiza y presenta un Libro de Estilo para escritores digitales. Para escritores, claro. Las escritoras ya si eso, ya tal.

Que digo yo, que quedo eternamente agradecida a estos señores (no pongo la @ porque prácticamente no hace falta, porque señoras, en la RAE casi no hay), que por fin consideran que no es una falta de ortografía escribir “wasap”, cuando llevamos escribiéndolo así desde que apareció el cacharro, hace ya casi 10 años. Y es que la RAE va lenta, pero va. Es de agradecer que se actualicen antes de que desaparezca la aplicación. Vamos, que muy rápidos no es que sean.

Y que me van a perdonar sus señorías, pero yo, que soy del pueblo llano, y que me gusta hablar y escribir al modo y manera que lo hace la gente de mi alrededor, donde desgraciadamente no hay ningún ilustre académico, y que llevo lo menos 5 ó 6 años escribiendo “wasap”, voy a volver a los orígenes y lo voy a empezar a escribir con el nombre que le dieron sus inventores: “WhatsApp”.

Sí. Lo hago por llevar la contraria. Única y exclusivamente.

Si ustedes son tan retrógrados de aceptar palabras cuando ya prácticamente están en desuso; si ustedes se jactan de no tener ni idea de lo que significa “lenguaje inclusivo”, y llegan incluso a jactarse de no tener ningún interés en saberlo; si no aceptan signos de uso común, como es el @, y se atreven a empezar el libro con la misógina frase "El masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. No hay razón para pensar que el género masculino excluya a las mujeres en tales situaciones", pues yo me arrogo en el derecho a escribir y a hablar como me venga en gana. No son ustedes ninguna autoridad para mí.

Ya: cualquiera que me conozca dirá que esto no es nuevo, que dejé de considerarles autoridad allá por 1984 cuando les vimos hacer cosas tan raras como aceptar “reló”, para desaceptarlo poco después, pero es que siguen ustedes en las mismas, o peores.

Es lamentable que en el siglo XXI sean ustedes tan retrógrados y tan machistas. Estoy totalmente de acuerdo con el artículo de Barbijaputa , pero sobre todo estoy de acuerdo con el comentario que ha dejado un chico (siiiiiiií, igual que hay mujeres machistas, también hay hombres feministas, oh sorpresa!), y que transcribo íntegro a continuación:

27 nov 2018#2 | RobertoPlaza

Una feminista escribe sobre lenguaje inclusivo. Un señoro: "se ve que no hay cosas más importantes de las que ocuparse".

Pero si una feminista escribe sobre brecha salarial o techo de cristal, el mismo señoro: "es que sois menos productivas, con los embarazos y la manía de llevar a los niños al médico y eso". Si una feminista escribe sobre violencia sexual, el mismo señoro: "a ver, es que tenemos nuestras necesidades y como sois abolicionistas...". Y si una feminista escribe sobre terrorismo machista, el mismo señoro: "denuncias falsas... ¿y los suicidios masculinos...? no sabemos por qué os asesinamos, igual no es por machismo...".

O sea, que da igual el tema que escoja una feminista porque al señoro se la sopla: no hay un milímetro de estatus que esté dispuesto a ceder. Tampoco en algo que él mismo te acaba de decir que no tiene ninguna importancia, como es el lenguaje, y cuyo uso inclusivo no tiene ningún coste y sí numerosos beneficios. Hasta el machista más analfabeto defenderá la "economía del lenguaje" con fervor, como si no se cagara cada día en la ortografía y la morfología, para seguidamente limpiarse el culo con la sintaxis. A ver si va a ser que el problema es su machismo y por eso no quiere ver ni los problemas ni oír hablar de las soluciones.

Nota bene: 'señoro' no está en el DRAE. Pero en este caso da igual porque sí está 'tonto del bote', que es una locución sinónima.