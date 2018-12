España es un pañuelo

Cuando se hace un abuso de poder, cuando se consiente un abuso de poder, cuando se normaliza un abuso de poder, cuando se roba dinero público, claro, y cuando se coarta la libertad, cada vez que se contribuye a la contaminación, cuando se maltrata, cuando se pronuncian ideas machistas, sexistas, homófobas, racistas, fascistas. Cuando se pronuncian ideas fascistas. Cuando se eligen ideas fascistas. Cuando se mira hacia otro lado. Cuando se toman decisiones conscientes que hacen del mundo un lugar peor. Cuando no se lucha por hacer del mundo un lugar mejor. Cada día que pasa y no se lucha por hacer del mundo un lugar mejor. Cada minuto que pasa y no se lucha por hacer del mundo un lugar mejor.

Lo demás, te haga gracia o no, es solo humor.