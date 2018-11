Los Lobos de José Pinto se quedan a una sola pregunta que esta vez ‘sí se sabían’

Miércoles, 28 de noviembre de 2018

El equipo de Los Lobos de José Pinto se volvió a quedar en la emisión de ¡Boom! de la tarde del miércoles a una sola pregunta de llevarse el gran bote del programa, que en esa emisión era de exactamente 3.405.000€. A diferencia de otras ocasiones en que también les ha faltado una pregunta (alrededor de una decena de veces), esta vez Los Lobos se quedaron sin tiempo para contestarla, dándose la circunstancia de que ‘sí se la sabían’.

Al menos Erundino, que había sido eliminado al fallar Los Lobos la 4ª bomba de la fase inicial, sí comentó que sabía que ‘Kurdo’ era la respuesta de ‘¿A qué pueblo asiático pertenecía Saladino, que arrebató Jerusalén a los cristianos en 1117?’. De igual modo, Manu comentó que era “perfectamente sacable”.

Lo cierto es que el juego final no tenía pinta de ser exitoso, porque después de la ronda inicial a Los Lobos les faltaban por responder 5 preguntas. Sin embargo, acertaron 4 de ellas (una de ellas, quién fue la primera mujer en entrar en la Real Academia Española, gracias a José Pinto), pero ya no hubo tiempo para la quinta (apenas un segundo), no llegando a responder nada.

Con lo ganado en la tarde del miércoles, Los Lobos ya acumulan 1.831.500€. Este jueves, en su programa número 361, irán de nuevo a por el bote, que será de 3.410.000€.