Rodríguez acusa a Mateos de “impartir doctrina sobre algo que no practica” y Ganemos de “manipular información” sobre el gasto de comidas

Miércoles, 28 de noviembre de 2018

El portavoz del Grupo Popular también criticó a Ganemos por “manipular información” con las facturas de la comidas que “obedecen a compromisos institucionales”

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, ha acusado al portavoz municipal del PSOE, José Luis Mateos, de “impartir doctrina sobre algo que no practica”, y ha echado mano del refranero popular para responder a las declaraciones en las que ponía precisamente en entredicho la honestidad del PP (“el PP no puede representar a nadie que sea honesto, porque en su partido nadie tiene el nivel de honestidad que se debe exigir”, dijo en rueda de prensa el pasado lunes), apuntando que “consejos vendo que para mí no tengo”. Una comparecencia que, a juicio de Rodríguez, se resume “en un señor que pretendía darnos una clase magistral sobre la honestidad en política” y al que el portavoz municipal del PP lanza dos preguntas: “¿Si no gana las elecciones optará a ser elegido alcalde?, ¿está dispuesto a pactar con Podemos, con los comunistas?”.

Y Rodríguez también se refirió al buzoneo de un boletín informativo que tiene previsto realizar el PSOE. “Un candidato honesto no haría suyas las habilidades plagiadoras de su presidente, Pedro Sánchez”, añadiendo que parecen “tan entusiasmados” con el trabajo realizado por el equipo de Gobierno municipal “que lo van a buzonear exponiendo nuestros logros”.

El portavoz municipal del PP también tuvo palabras para los concejales de Ganemos, señalando que “han manipulado la información y han contado solo una parte” en relación al gasto de comidas en establecimientos de hostelería de la ciudad (9.195 euros durante 2017), subrayando que “todas las facturas obedecen a compromisos institucionales”, y enumeró algunos, como “la comida a los escritores de la Feria Municipal del Libro, el cóctel de la Corporación Municipal de Santa María La Vega o el vino de jubilación de los funcionarios municipales”. Ganemos “demuestra que no tiene nada que ofrecer a los salmantinos”, añadió.