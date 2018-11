El Salamanca UDS, ante un mes ‘asequible’ para cerrar el año

Martes, 27 de noviembre de 2018

El Salamanca UDS tiene ante sí una gran oportunidad para salir de los puestos de descenso antes de final de año. Para ello, tendrá que solventar sus cuatro compromisos frente a la Cultural Leonesa, el Navalcarnero, el filial del Real Valladolid y el Internacional de Madrid.

El cuadro blanquinegro no tendrá un camino de rosas durante el último tramo de 2018, pero sí que deberá batirse el cobre ante rivales que, teóricamente, no son tan complicados como los que ha tenido durante todo el mes de diciembre, ya que se ha medido a los filiales de Las Palmas, Atlético de Madrid, Real Madrid y a Unionistas. Sin duda, una de las épocas más duras de su calendario liguero. Además, el bagaje del Salamanca UDS frente a los mencionados rivales no fue realmente malo al lograr 5 puntos de 12 posibles; casi la mitad de puntos que ha conseguido durante la temporada.

Por otra parte, el bando dirigido por Antonio Calderón sigue en una situación bastante delicada: es antepenúltimo, a cinco puntos de una salvación que marca el filial vallisoletano, uno de sus próximos rivales. En lo que al calendario respecta, el Salamanca UDS recibirá el próximo 2 de diciembre (17:00 horas) a la Cultural Leonesa en el Helmántico, uno de los colosos del Grupo 1 de Segunda División B. Sin embargo, el cuadro local tiene a su favor que la escuadra leonesa juega la vuelta (5 de diciembre) de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al FC Barcelona en el Camp Nou (0-1 en la ida), por lo que pueden aprovecharse de un ‘despiste’ de la Cultural al estar mirando de reojo el torneo del KO. Tras ello, el conjunto charro viajará hasta tierras madrileñas para medirse al Navalcarnero (9 de diciembre, 16:30 horas) en un duelo entre dos equipos realmente necesitados, ya que ambos se encuentran en la zona de peligro de la tabla. El último partido del Salamanca UDS en el Helmántico en 2018 será frente al Real Valladolid B (16 de diciembre), otro equipo que atraviesa grandes apuros en la presente campaña. Por último, los de Calderón despedirán el año en Boadilla del Monte (Madrid) midiéndose ante una de las revelaciones de la Liga: el Internacional de Madrid (22-23 de diciembre).