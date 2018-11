El 3º Día | 26NOV | La Despensa & Los Lobos, un tándem de equipos imparables

Lunes, 26 de noviembre de 2018

[UN VÍDEO AL HILO DEL FINDE > 5 años de F1 en Telecinco]

Este domingo Fernando Alonso ha dicho adiós –al menos de forma temporal- a la Fórmula 1 en Abu Dhabi, allí donde perdió un título mundial (el de 2010) por un error monumental de estrategia de Ferrari. Como ‘despedida’, nos vamos a quedar con un vídeo recopilatorio a su vez de varios vídeos que emitió Telecinco hace justo 10 años, en 2008, cuando se acabó su período de emisión del Mundial de Fórmula 1 (que abarcó 5 años, de 2004 a 2008).

Aunque faltan los grandes momentos del 2003 (la pole en Malasia, la victoria de Hungría, o el accidente de Interlagos), se recogen los momentos más trascendentales de Fernando Alonso en la Fórmula 1, incluidos los dos títulos mundiales de 2005 y 2006. Especialmente merece la pena ver el tramo comprendido entre 1.07 y 5.45.

[MOMENTOS FdS]

- La Despensa en ‘¡Boom!’ : El Club Deportivo La Despensa, campeón de las cuatro últimas ediciones del Trofeo Diputación de Fútbol Sala, ‘apareció’ el pasado miércoles en el programa ¡Boom! de la mano de otros grandes campeones, Los Lobos, gracias a una nueva camiseta del ganadero de Casillas de Flores José Pinto.

La prenda (que se puede ver en la imagen) generó un pequeño diálogo entre el presentador, Juanra Bonet, y José Pinto. El primero le dijo en un momento dado del programa viendo la camiseta: “¿La Despensa? ¿Club Deportivo La Despensa?”. A lo que José Pinto replicó que “me parece un nombre extraordinario para un Club Deportivo; ¿que es eso de tanto quemar calorías, tanto quemar calorías (sic)? Luego hay que reponerlas”.

- Fulanito y Menganito : La Federación de Castilla y León de Fútbol ha salido al paso en los últimos días de las ‘críticas’ que suele recibir por figurar datos erróneos en las actas de los partidos. Concretamente dicen que cada fin de semana reciben “decenas de correos” ‘denunciando’ errores en las actas, y sobre todo en los goleadores.

La Federación explica que cualquier árbitro puede cometer un error al apuntar, pero que “la gran mayoría de los errores” tiene su origen en “una descoordinación” al entregar el delegado del Club al colegiado las fichas en un orden que luego no se corresponde con el de los dorsales. Como explica la Federación, “para el delegado el nº7 es ‘fulanito’ y así se lo indica al árbitro, pero la realidad es que quién definitivamente porta ese dorsal es ‘menganito’ y evidentemente los goles se adjudican al dorsal y no a la persona”.

Para evitar estos errores, la Federación anuncia que autoriza a los delegados de Club a entrar al vestuario del árbitro una vez que éste tenga lista el acta a repasar los futbolistas de su equipo, para comprobar que todo esté bien.

- Por algo son escolares : Los Juegos Escolares hicieron honor a su nombre en la mañana del sábado en Conde de Foxá con un par de momentos didácticos por parte del colegiado de los partidos, Fita. En un momento dado, el portero benjamín del CRA Manuel Moreno sacó mal el balón, apuntando Fita: “¿En qué hemos quedado antes? Que el balón tiene que salir del área”. En el duelo posterior de cadetes entre el IES Ramos del Manzano y el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro, hubo una jugada un poco conflictiva en una de las áreas, ante lo que Fita le dijo a la mesa “Para el tiempo, que lo voy a explicar”.

- Más balón : Concluido el último partido de la sesión en Conde de Foxá, y con la pista vacía, los peques de Fuentes de Oñoro seguían con ganas de jugar otro rato.

- Déjà vu : La visita del Ciudad Rodrigo al campo del Betis CF en la tarde del sábado contó con un mirobrigense ‘más de lo previsto’ sobre el césped, la del colegiado Miguel Regalado ‘Miku’, que ejerció como linier (ocupándose del lateral del campo en el que llegaron los tres goles del partido). Lo curioso del caso es que Miku fue juez de línea en ese mismo partido entre Betis y Ciudad Rodrigo hace dos años (diciembre de 2016). En aquella ocasión el partido acabó con empate a 1 (por parte del Ciudad Rodrigo marcó Adrián Vicente).

- Las luces : A lo largo de la semana pasada se arreglaron los dos focos del Pabellón de Conde de Foxá que estaban fundidos. Esta operación de arreglo siempre es bastante laboriosa, siendo necesario introducir una máquina elevadora para llegar a los focos.

- Abreviando : En la noche del pasado sábado, durante el concierto-homenaje que hubo en la Catedral a Juan Esquivel de Barahona, hubo un turno de parlamentos, apuntando al inicio del suyo el presidente del Cabildo Catedralicio, Ángel Martín Carballo, “Muy brevemente, porque todavía no tenemos calefacción en la Catedral...”. Esto no es deportivo, pero como justo en ese momento se estaban calentando en Buenos Aires...

- Una de entradas : En la imagen aparecen dos entradas del derby que se jugó en la mañana del domingo en Las Pistas del Helmántico entre Unionistas y Salamanca UDS, aunque curiosamente en la entrada no había ‘ninguna’ referencia al partido: sólo al número de la jornada. Ya saben que Unionistas no ve nada bien que se use el escudo y el nombre de la extinta UDS... y optaron por no poner nada en la entrada.

- El perdón arbitral : En un momento dado del partido de la tarde del domingo en Conde de Foxá entre III Senior y FS San José, un jugador de los visitantes dio un mal pase que en vez de ir a un compañero se marchó fuera, diciendo incluso aquel jugador a su compañero “perdona”. Sin embargo, no se sabe muy bien qué vio el árbitro, que consideró que antes de salir le había dado un jugador del III Columnas que andaba por allí. Total, que los visitantes acabaron sacando de banda gracias al ‘perdón’ arbitral.

- El silbato : En ese partido, hubo un gol del FS San José que llegó cuando el crono ya estaba a 0.00, pero que subió al marcador. Según indicó el colegiado por ‘iniciativa propia’ a la prensa (me vio apuntando), “el 5-3 ha valido” porque “el que manda es mi silbato, no la bocina”. Y en el remate del gol, el silbato todavía no había sonado.

- En tweets :

[LOS EMIGRANTES]

[ZONA CLUBES]