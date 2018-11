Unionistas aprueba con nota el complicado mes de noviembre

Lunes, 26 de noviembre de 2018

El conjunto salmantino se ha mantenido invicto (dos victorias y dos empates) y ha derrotado al único equipo invicto de toda España: la Ponferradina

En Unionistas tienen numerosos motivos para estar realmente satisfechos con el trabajo que llevan realizando durante toda la temporada, pero más en concreto con la gran labor que han ejecutado en el mes de noviembre, uno de los más complicado del año para el bando de Las Pistas y encadena ocho partidos sin conocer la derrota.

Desde la llegada de Roberto Aguirre a Salamanca, Unionistas se ha topado con un entrenador de grandes cualidades y que tiene la capacidad para sacar el máximo rendimiento de sus futbolistas, a pesar de la numerosa plaga de lesiones que ha azotado a la plantilla en las últimas semanas, destacando la baja de larga duración de Pau Cendrós, uno de los baluartes unionistas. Sin embargo, por extraño que parezca para un equipo recién ascendido, el cuadro blanquinegro ha conseguido meter mano a varios de los rivales más duros de todo el Grupo 1 de Segunda División B como el Fuenlabrada, equipo al que arañó un punto en el Fernando Torres tras un duelo muy físico o la Ponferradina, el que era el único equipo de toda España de Primera, Segunda y Segunda División B hasta su visita a Las Pistas, lugar en el que cayó derrotada con un gol de Diego Hernández en el añadido.

Además, el cuadro leonés no ha sido el único equipo en caer derrotado a manos de Unionistas: el Real Burgos no pudo hacer valer su juego rocoso en El Plantío y vio cómo Unai Hernández ‘robó’ los tres puntos al casillero salmantino. Por último, los de Roberto Aguirre no pudieron pasar del empate ante el Salamanca UDS en la tercera edición del gran derbi charro.

Unionistas está a un gran nivel y su entrenador ha logrado dar con la tecla de un equipo que tiene una defensa muy sólida, pero que carece de gol, por lo que se sitúa, por segunda semana consecutiva, en la duodécima posición de la tabla, a siete puntos del descenso y a ocho del playoff.