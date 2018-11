El antes y después de Antonio Calderón en el Salamanca UDS

Lunes, 26 de noviembre de 2018

La llegada de Antonio Calderón al seno del Salamanca UDS fue un soplo de aire fresco para el conjunto blanquinegro, al menos en el apartado moral. A pesar de tener una llegada bastante convulsa a su nuevo equipo, el técnico gaditano, que cuenta con una gran trayectoria profesional a sus espaldas, se ha echado al equipo a los hombros y ha conseguido dotarle de una idea clara de juego y unas ideas que antes no tenía.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Calderón está protagonizando una gran temporada en el Salamanca UDS, pero los resultados no reflejan sus grandes mejorías. Cabe recordar que el cuadro blanquinegro comenzó la temporada con José Miguel Campos en el banquillo, llegando a disputar un total de seis partidos como técnico en los que logró una única victoria (4-3 frente al Unión Adarve), dos empates (Ponferradina y Real Burgos) y tres derrotas (Fuenlabrada, Guijuelo y Deportivo Fabril), logrando un total de 5 de 18 posibles, lo que le catapultó a la destitución. Tras él, llegó Jorge Escolar, aún en el cuerpo técnico del Salamanca UDS, de manera interina para el duelo frente al Sanse, pero la mala imagen que dejó en su debut en casa no le sirvió para quedarse con un puesto que tenía nombre y apellido: Antonio Calderón.

Además, los inicios del preparador andaluz no fueron ningún camino de rosas, ya que llegó a la ciudad con muy poco tiempo para preparar un duelo tan complicado como medirse al Coruxo en O Vao, y estuvo muy cerca de ganar el choque, pero se tuvo que conformar con un punto. Tras ello, el destino le deparó su peor racha al mando de la nave del Helmántico al caer derrotado ante el Rápido de Bouzas y el Pontevedra. Dos partidos en los que el cuadro blanquinegro mereció más, y ahí cambió el chip: el Salamanca UDS encadenó grandes actuaciones; ganó a Las Palmas B, perdió frente al filial del Atlético de Madrid en el último suspiro y empató frente al Real Madrid Castilla y Unionistas. En lo que a números se refiere, Calderón sólo suma un punto más que en la ‘era Campos-Escolar’: 6 de 21 posibles. Mientras, en el apartado de goles en contra se ha producido una bajada constante entre un ciclo y otro: de 15 en siete partidos en la primera etapa a 10 con Calderón en el banquillo.

Pese a ello, el Salamanca UDS tiene otra y ésa es la que ha conseguido generarle Antonio Calderón, aunque los resultados, por el momento, no acompañen.