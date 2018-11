‘Rabia’ ante las agresiones machistas, la indefensión y el olvido

Domingo, 25 de noviembre de 2018

Mari Cruz Sánchez se convierte en protagonista de la charla ofrecida por Elena de Castro e Idaira Martín titulada ‘La cultura de la violación’, el pasado viernes, dentro de las Jornadas Feministas organizadas por Amdeve; con un testimonio valiente del ‘Me Too’ que poco a poco se va extendiendo entre las mujeres, llegando incluso, con gran mérito, a sociedades cerradas y pequeñas como la de Béjar.

Tras el taller de autodefensa feminista impartido dentro de las jornadas y que aún es considerado por algunas personas como un ataque a los hombres, según se ha podido comprobar por los comentarios que ha suscitado en redes sociales; hoy domingo con el acto de ‘Una Flor por cada Mujer Asesinada’, esas voces críticas habrán tenido que callar, cuando muy gráficamente se ha visto por las flores, los nombres y las esquelas que se han colocado en recuerdo de las víctimas de este año, la necesidad que hay de aprender a defenderse de los agresores, y a menos que uno se encuentre completamente aislado del mundo, la sociedad entera debe reflexionar ante las alarmantes cifras que se han podido leer y escuchar hoy en todos los medios de comunicación, sobre el número de mujeres asesinadas desde que se recogen cifras y eso que no se han tenido en cuenta a aquellas que también han sido asesinadas sólo por el hecho de ser mujeres, pero que no están siendo tenidas en cuenta en las estadísticas institucionales por no haberse producido la agresión en el ámbito de sus parejas o exparejas.

Bajo el lema ‘Ni una más, ni una menos’ en este acto del Día Contra las Violencias Machistas se ha leído un manifiesto valiente de la cruda realidad que afecta al género femenino en el que se ha escuchado reiteradamente la palabra “rabia”, la rabia que sienten las mujeres que no son escuchadas, la rabia de la indefensión social e institucional que sufren cuando son agredidas, la rabia de la problemática de la intolerancia y la transfobia, mencionando expresamente la rabia por el olvido y los estereotipos a los que están sometidas las mujeres rurales.