SUPERVISIÓN, AMPLITUD DE MIRADAS.

En este caso hablamos de la supervisión desde un punto de vista profesional, acabamos de participar en un congreso iberoamericano de protección a la infancia y el concepto aplicado de supervisión puede considerarse sello de calidad, innovación y buenas prácticas.

En toda empresa se supervisa la producción, a veces parece que si los beneficios son los óptimos es que todo marcha bien.

La supervisión desde mi punto de vista engloba mucho más. No es un cuestión de control, no es una inspección desde arriba.

En organizaciones sociales o simplemente de personas, donde hay sentimientos de por medio y sobre todo donde hay menores o personas especialmente vulnerables es necesaria una amplia supervisión.

Durante muchos años, desde que yo estuve al cargo por lo menos. Siempre hablamos de escuela abierta al mundo y con las puertas abiertas a los de prácticas, a los dejarse preguntar de todas las ideologías, periódico, viajes, etc. Siempre hablamos de “ ojo externo”, que pueda evaluar desde fuera.

Ahora ya hablamos de una supervisión profesional y continua. Tenemos nuestras auditorías de FQM con cuatrocientos plus, la ISO, escuelas de segunda oportunidad, administraciones, escolapios, etc. Por tiempo a contar lo que hacemos, no será, el problema es que lleguemos a pasar más tiempo contando que haciendo.

La supervisión, no busca ser extraterrestre, no es mirada de súper héroes es una garantía de protección y búsqueda del equilibrio.

Cuando alguien es reticente a que entren en sus clases, a que exploren sus intervenciones, a dar repuesta de su quehacer diario, es más sospechoso.

Ni la pasión, la experiencia, el conocimiento o la responsabilidad nos libra de ser humanos. La supervisión busca encuentros abiertos profesionales y humanos con las manos limpias y el corazón y la mente saneados.

Supervisar significa mirar profesionalmente con mirada tranquila y amplia, sin prejuicios, sin corporativismo, objetivamente, cumpliendo todas las leyes pertinentes y en nuestro caso en el beneficio supremo del menor.

El trabajo en equipos muy horizontales, en parejas de especialidades y asambleas. Todas estas formas de organización en red nos ayuda a supervisarnos unos a otros con sensibilidad, humildad y rigor.

Debemos mirarnos globalmente y no fragmentados, es importante no necesitar esconder las debilidades, todos podemos fallar pero hay que asumir las consecuencias y que no haya víctimas inocentes. Por eso es importante la supervisión para prevenir.