Siguen a la venta las entradas para el concierto de Barbara Hendricks del 14 de diciembre

Domingo, 25 de noviembre de 2018

La prodigiosa voz del jazz y la lírica, Barbara Hendricks, ofrecerá en Salamanca un recital, donde se incluyen temas de blues, gospel y espirituales, que describen a través de su emotiva música, la lucha de los esclavos por la libertad, el fin de la segregación racial y el Movimiento por los Derechos Civiles inspirado por Rosa Parks y liderado por Martin Luther King.

La actuación de Hendricks está incluida dentro de los actos de conmemoración del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca y es una perfecta antología de la banda sonora de aquel movimiento reivindicativo que sacudió, no sólo a la sociedad estadounidense, sino que también tuvo repercusión en toda Europa. Este concierto incluirá canciones como: “Down in Mississippi”, “Dark was the Night”, “Glory Halleluja”, “Strange Fruit”, “Amazing Grace”, y “I Wish I knew how it would feel to be free”.

Hendricks ha interpretado su extenso repertorio orquestal, con todos los directores de orquesta más importantes de nuestro tiempo. Hoy en día, es una de las artistas con más grabaciones vendidas y ha realizado más de 80 grabaciones con directores como Barenboim, Bernstein, Davis, Dorati, Giulini, Haitink, Karajan, Maazel, Mehta, Sawallisch y Solti.

Nacida en 1948 en Stephens (Arkansas, EEUU) en una humilde familia, Hendricks alterna su Carrera de soprano con la de embajadora vitalicia de buena voluntad de Alto Comisionario de Naciones Unidas para los Refugiados (ACHNUR). Desde 1987 se ha dedicado a promover los Derechos Humanos a través de su compromiso con la causa de los refugiados por todo el mundo. En el año 2000, recibió el premio Príncipe de Asturias de las Artes.