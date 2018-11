Perfumerías Avenida no acusa el parón y pasa por encima del Baxi Ferrol (40-76)

Sábado, 24 de noviembre de 2018

Las perfumeras dominaron el encuentro y terminaron pensando en el retorno a la Euroliga del miércoles ante Sopron en Würbzurg

Perfumerías Avenida llegó al parón de las ventanas FIBA tras vencer a un equipo gallego en una exhibición coral. Quince días después, ante otro equipo gallego como el Baxi Ferrol, el equipo salmantino dio otra exhibición en ataque y en defensa para conseguir una victoria incontestable. Las perfumeras pasaron por encima (40 – 76) de las gallegas en A Malata para afianzar el liderato, después de dominar el encuentro ante un equipo que sólo aguantó los primeros instantes del duelo.

Apretando en defensa, asfixiando cada ataque ferrolano y haciendo un juego vistoso y rápido, las azulonas sellaron un nuevo triunfo en el que todas las jugadoras participaron entre quince y veinticinco minutos.

En un gélido ambiente en A Malata, el choque se contagiaba de la temperatura y no arrancaba con ritmo, sino con un intercambio de errores en ataque que suponía un empate a nada. Desde la defensa y el robo, aprovechando también los constantes errores en lanzamiento ferrolanos, las azulonas se marchaban poco a poco en el marcador con dos nombres propios: Elonu, infalible desde cualquier parte; y Erika de Souza haciendo mucho daño al interior ferrolano.

No volvió a dar Avenida ninguna opción a las locales y apenas en quince minutos había dejado el choque muy tocado, con un Baxi Ferrol que caía una y otra vez en la trampa de Perfumerías Avenida. Asurmendi tomó el mando y el equipo charro siguió aumentando rentas e intensidad. Un parcial de 3 – 12 de salida de cuarto ya terminó de machacar la moral de un equipo gallego al que, además, no le salía absolutamente nada en el aspecto ofensivo. No había mucha más historia cuando se llegaba al descanso con el marcador de 17 – 46.

Los bajos guarismos anotadores en Ferrol ya dejaban perfectamente claro el nivel defensivo perfumero. Los intentos de parar el partido con tiempos muertos de la entrenadora local servían, al menos, para frenar la dinámica que iba camino de ser muy llamativa. Por su parte, Perfumerías Avenida seguía gustándose en ataque y moviendo el balón hasta conseguir la mejor opción. Así hasta el final de un encuentro que llevaba ya rato decidido y en el que Perfumerías Avenida terminó pensando en el retorno a la Euroliga del miércoles ante Sopron en Würbzurg.