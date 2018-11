Tener miedo...¿a quienes?

¿Qué es el miedo? una reacción fisiológica de nuestro organismo que se produce frente a determinados estímulos.

Todo ser vivo siente miedo es una emoción básica, primaria. Se ponen en marcha mecanismos neuro-hormonales a modo de cascada, iniciados por la sustancia P, seguidos por una potente acción hormonal en diferentes estructuras, mientras el cortisol acelera su ritmo cardiaco, dirige la mayor parte de la sangre a los grandes músculos, pone considerables cantidades de glucosa en sangre, que actúan en forma de combustible, igual que la gasolina para nuestro coche. ¡Y todo en milésimas de segundo!, con el fin de ponernos en las mejores condiciones, y así, poder luchar o huir. Salvar nuestra vida del peligro amenazante, (si usted, que está leyendo, es un especialista o estudioso en psicología, sabe que me he dejado muchas cosas en el camino, pero es necesario llegar a todos, eso pretendo) ¿Qué hará usted a partir del momento que sienta miedo? Todo va a depender de la valoración cognitiva que haga de este suceso, es decir, cómo procesó el acontecimiento amenazante a lo largo de su vida. En el caso al que deseo referirme, con urgencia tenemos que valorar si deseamos encontrarnos de narices con “el lobo feroz” con un ansia y hambre desproporcionada por fagocitar al PP que (según la izquierda) supone un peligro para “el País”, —La palabra España les produce grave urticaria—o dejar que las cosas sigan como van…Conducidos al abismo por “el desgobierno”.

Por favor no dejemos que nos tumben un apandilla de ineptos, sé que es un delicado momento, qué resulta duro luchar contra ellos con armas limpias, pero nunca es imposible

Lo que ellos llaman “cloacas” no son de usted señor Casado, ¡Que alguien ha caído!, claro que lo sabemos, pero se fue por dignidad personal, cosa que no pueden decir otros, ¿qué son reprobados en el Congreso o Senado? Pues miran al tendido (termino taurino), y con ojos o gestos prepotentes retan. ¿Que hubo corrupción? ¡Pues claro que la tuvimos!, Nos costó mucho y la pagamos carísimo, pero ¿Y los otros? ¡Embadurnados hasta las trancas!, metidos en lodazales de todo tipo. ¿Se encogen? No, sacan pecho, mienten, no aclaran, no comparecen, se envuelven en la desprestigiante mentira, que de tanto usarla, no saben diferenciar si alguna vez cuelan la más pequeña verdad.