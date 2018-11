Perfumerías Avenida inicia mañana ante el Baxi Ferrol un viaje que no parará hasta mayo

Viernes, 23 de noviembre de 2018

Partido especial para Lino López y Alex de la Vega que regresan a casa y se encontrarán con amigos y compañeros sobre la pista y en el banquillo rival

Perfumerías Avenida regresa mañana a la competición midiéndose al Baxi Ferrol tras las dos semanas de parón obligado por las ‘ventanas FIBA’. Será un partido muy especial para Lino López y Alex de la Vega que regresan a casa y se reencontrarán con viejos amigos y compañeros sobre la pista y el banquillo rival.

Tras un merecido descanso para las jugadores perfumeras, habrá que ver sí el equipo es capaz de continuar con la marcha de crucero puesta. Menos incógnita es el estado físico que, parece, sigue siendo bueno entre las que no fueron con sus selecciones. En cuanto a las que regresaron ayer de sus compromisos, preocupa el estado de cansancio de Elin Eldebrink, tras jugar treinta y seis minutos y viajar ayer hasta por la noche y el de una Silvia Domínguez que regresaba tocada en su hombro, ya dolorido en su último encuentro ante Ucrania, y que ni ayer ni esta mañana pudo trabajar con sus compañeras.

El objetivo de Baxi Ferrol es virar el rumbo y sumar su primera victoria ante un Avenida contra el que nada tienen que perder, con el apoyo de su afición y argumentos como Van Grisven, Coleman, Cabrera o Cheslek.

Lino López: “Esperemos que no nos frene el parón”

Una extraña sensación es la que debe tener Lino López y sus jugadoras tras el parón. “Las internacionales han venido bien en general, con alguna molestia y cansancio típicos. Es verdad que no hemos podido entrenar al mismo ritmo, lógicamente, con seis jugadoras, pero hemos tenido un par de sesiones y el deseo es no perder el estado anterior y que este parón no nos frene”, afirma el técnico gallego de Perfumerías Avenida ante un encuentro muy especial para él.