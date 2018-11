El Ministerio de Agricultura teme que la reforma de la PAC no entre en vigor hasta el año 2023  

Viernes, 23 de noviembre de 2018

El secretario general de Agricultura ve “muy probable” que el Parlamento Europeo no apruebe la propuesta realizada antes de que se celebren las elecciones europeas del 26 de mayo

El Ministerio de Agricultura ve “muy probable” que el Parlamento Europeo (PE) no apruebe la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) elaborada por la Comisión Europea antes de que se celebren las elecciones europeas del 26 de mayo y se plantea el peor de los escenarios, que no entre en vigor hasta el 2023. Así lo ha apuntado el secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio, Fernando Miranda, durante la clausura de unas jornadas sobre la PAC celebradas en Madrid por la organización agraria Unión de Uniones, con motivo de su décimo aniversario, informa http://www.agroinformacion.com

Según Miranda, “muchas voces” de la Eurocámara hablan de 2023 como fecha para que finalmente entre en vigor la nueva PAC. A su juicio, es difícil que el texto se someta a votación en el pleno de abril del Parlamento comunitario, último antes de que de disuelva la Cámara por la celebración de los comicios. Si no se aprueba la reforma antes de las elecciones, “puede suceder que la nueva CE y el nuevo Parlamento no asuman el trabajo realizado hasta entonces”, ha señalado, tras insistir en que desde el Ministerio están trabajando no obstante “como si -la reforma- fuera a salir adelante”.

En su intervención, ha repasado los trabajos con las comunidades y el sector agrario para definir una postura conjunta, como la definición de agricultor genuino o los criterios de las ayudas básicas a la renta. Finalmente, se ha referido a la petición que Unión de Uniones lleva haciendo desde hace tiempo para que se celebren elecciones al campo que determinen la representatividad agraria, y ha indicado que es necesario “ir avanzando” para que “las cosas se normalicen”.