“No veo que los jugadores se comporten de manera diferente por ser el derbi”

Viernes, 23 de noviembre de 2018

El entrenador asturiano de Unionistas de Salamanca confirmó “haber vivido la semana con tranquilidad y estar bien preparados para el derbi”

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas, compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al derbi charro frente al Salamanca UDS. Unionistas y Salamanca UDS se enfrentarán el domingo a las 12:00 horas en las Pistas del Helmántico.

Semana especial: la vivimos con normalidad. Ha sido una semana más. Al igual que en las últimas ha sido positiva, trabajando a buen nivel y con casi todos los efectivos. Llegamos al último entrenamiento muy bien preparados.

Derbi en el vestuario: lo que más he percibido ha sido a través de los medios de comunicación. No he palpado nada internamente.

Salamanca UDS: me he fijado en sus virtudes y carencias. Es un equipo con mucho potencial, buenos jugadores y que hay que cuidar mucho. Puede tener puntos más débiles, pero también lo que he comentado en últimas semanas, tenemos que intentar mantener el nivel, ser constantes y que ello nos lleve a imponer nuestros argumentos.

Individualidades del Salamanca UDS: se ha reforzado bien en el mercado y ha hecho una buena plantilla. No sé cuando conseguirán formar realmente un equipo más sólido. Nosotros trabajamos desde el primer día para trabajar como un equipo.

Ganar el derbi: en todos los partidos cuando ganamos queremos llevarla a la afición. Será igual en este partido. Ganar y dedicar la victoria el domingo a la afición sería sensacional. Insisto que todas las semanas y en todos los partidos estoy muy centrado en el juego, más que en los objetivos.

Motivación: veo al igual que en las anteriores. Estamos con ese punto que te da la dinámica que llevamos últimamente. No veo al equipo diferente en cuanto al efecto ambiental. Es verdad que llegará el partido, saltarás al campo y verás el ambiente que habrá. Ahora mismo estoy tranquilo porque veo al equipo sereno.

Alineación: he pensado en buscar lo mejor para nosotros, los mejores perfiles y seguir en la línea que llevamos en las últimas fechas. Ya veremos la disposición sobre el campo. Disponer de más efectivos te permite hacer más modificaciones.

Aficiones: va a ser un partido de rivalidad pero espero que haya deportividad. Las aficiones deben disfrutar con el partido y que lo celebre el que gane.

¿A quién ficharías del Salamanca?: estamos muy cubiertos y me consta que el rival tiene muy buenos futbolistas. La clasificación es la que es pero es un equipo con muy buenos jugadores e intentaremos que no brillen.

Primer derbi: veo la repercusión que tiene y conozco la historia de los dos clubes. Como entrenador me gusta concentrarme en lo mío y en el partido. Quiero tener siempre la sensación de estar en el partido e igual hago durante la semana.

Enfermería: solo Gallego y Cendrós estarán de baja a falta de la sesión de mañana.