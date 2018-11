El equipo Cadete Femenino de Basket estrena el sábado la nueva temporada

Jueves, 22 de noviembre de 2018

El Pabellón Rosa Colorado de Salamanca capital acogerá el próximo sábado 24 el debut en la temporada 2018/2019 del equipo Cadete Femenino de Baloncesto del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, el único conjunto mirobrigense que competirá este año en este deporte.

El equipo, entrenado por Txelis Pérez de Burgos, militará en los Juegos Escolares, aunque no bajo el paraguas de la Diputación de Salamanca, sino en la competición que promueve el Ayuntamiento de Salamanca, ya que no ha salido ningún otro equipo de fuera de la capital. En su debut, el conjunto mirobrigense se medirá al equipo A de la categoría del Club Baloncesto Avenida. Sus otros 9 rivales a lo largo de la temporada serán: los equipos B y C de Avenida, San Juan Bosco, Ayuntamiento de Cabrerizos, Calasanz, Uribarri, Pizarrales, Jesuitinas y Maristas.

A menos de 48 horas para su debut (a las 11.30 horas de la mañana sabatina), el equipo se hizo en la tarde del jueves, con la presencia del delegado de Deportes Carlos Fernández Chanca, la foto oficial de temporada con las nuevas camisetas que lucen precisamente el logotipo de la Concejalía de Deportes. De igual modo, también se hicieron la foto oficial el grupo de chicos de edad cadete que ha empezado a entrenar bajo la dirección de Txelis Pérez de Burgos, que esta temporada no va a competir.