Los profesores de la Escuela de Música abren los festejos de Santa Cecilia

Miércoles, 21 de noviembre de 2018

El Teatro Nuevo Fernando Arrabal acogió en la tarde del miércoles el primero de los tres conciertos que habrá a lo largo de esta semana en Ciudad Rodrigo para festejar a la patrona de la música, Santa Cecilia, que aparece en el calendario este jueves 22 (justo el día en que no habrá ningún concierto).

El primero de los conciertos, al que asistieron unas 180 personas, estuvo protagonizado por los profesores de la Escuela Municipal de Música Juan Esquivel de Barahona, que ofrecieron un repertorio compuesto por un total de 10 piezas.

Esas piezas fueron las siguientes: Royal Garden Blues (de C. Williams), Lazy River (H.H. Carmichael), Bill Baley (Hughie Cannon), I Wish I could Shimmy (A.J. Piron), Put Your Arms Around Me (M. Barone), La gran evasión (Elmer Bernstein), Cinema Paradiso (Ennio Morricone), 1492, la conquista del paraíso (Vangelis), Hallelujah (Leonard Cohen) y La Pantera Rosa (Henry Mancini).

El segundo de los conciertos de este ciclo en honor a Santa Cecilia será ofrecido en el Teatro el viernes, a partir de las 20.30 horas, por la Banda Municipal de Música que dirige Manuel Pérez de Burgos.

Para cerrar, el sábado 24, también a las 20.30 horas, la Catedral de Santa María albergará un concierto especial de homenaje al Maestro de Capilla mirobrigense Juan Esquivel de Barahona. El concierto, organizado por el Ayuntamiento y el Centro de Estudios Mirobrigenses será protagonizado por el Coro de Cámara de la Universidad de Extremadura y Grupo de Ministriles Hexacordo que dirige Francisco Rodilla León.