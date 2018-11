Astu y su abogado destacan el hecho de que Unionistas reconozca el despido como “improcedente”

Miércoles, 21 de noviembre de 2018

El club anunciaba esta mañana que ambas partes alcanzaban un acuerdo económico que evita que se llegue a juicio

Después de que Unionistas anunciara a media mañana haber alcanzado un acuerdo económico con su ex técnico, Jorge González Rojo, Astu, por el cual el club le indemnizará tras reconocer el despido como improcedente, el abogado del jugador, Ignacio Fernández Buylla, destacaba en SALAMANCArtv AL DÍA la satisfacción por el acuerdo y sin entrar en detalles reconocía que “Unionistas reconoció la improcedencia del despido y le indemnizó”, por lo que ambas partes dan por finiquitado el tema.

Por su parte, el entrenador, que emplazaba a este medio a la tarde después de que se pronunciara su abogado, emitía un comunicado a través de twitter en el que reconoce que “me hubiera gustado poder hacerlo antes, no ha podido ser hasta el día de hoy. Con este comunicado me despido oficial y laboralmente de lo que fue mi club hasta el fin de la temporada pasada”. El técnico reconoce irse “con la conciencia tranquila de haber cumplido siempre con mis objetivos profesionales, con el reconocimiento de la gente que me ha apoyado en todo momento y pudiendo decir que he sido una pieza más del proyecto”.

Además, insiste en que se va “con la certeza de que siempre acdtué por el bien de un club que hoy, día 21 de noviembre, ha reconocido de manera oficial que mi despido es totalmente improcedente”.

Por último, Astu agradece el trato que ha tenido siempre de la afición y desea lo mejor a su equipo.

A continuación reproducimos el comunicado de Astu.