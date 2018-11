Los niños de Carbajosa piden “vivir en un entorno seguro donde la paz, la no violencia y el buen trato sean las bases de la convivencia”

Miércoles, 21 de noviembre de 2018

Ayer se celebró el Día Mundial del Niño. Y aprovechando esta fecha se celebró en Carbajosa un nuevo Consejo de Niños donde los más pequeños aprovecharon para presentar a los representantes municipales un manifiesto que han elaborado en los colegios y que es fruto de la campaña del Buen Trato, ideada por UNICEF.

En este Manifiesto, los alumnos de los tres colegios de Carbajosa afirman que quieren “vivir en un entorno seguro donde la paz, la no violencia y el buen trato sean las bases de nuestra convivencia”. Por eso han preparado entre todos una vacuna “para protegernos y proteger a nuestro entorno del violento virus Gigantitisviolentus”. “Esta no es una vacuna que se toma, sino que se piensa, así que nos comprometemos a mantener su efectividad durante todo el curso”.

Para ello, se comprometen a dialogar para resolver conflictos; aprender a llegar a acuerdos; no ser rencorosos; no ser egoístas y compartir; no utilizar la violencia; no acosar ni hacer la vida imposible a los demás; y ser amable y sonreír.

Pero los Consejos de Niños también son el instrumento que tienen los más pequeños para participar de la vida municipal y presentar a los representantes del Ayuntamiento algunas demandas y propuestas de mejora para el municipio. Así, los niños de Carbajosa solicitaron la creación de más pipicanes y mejoras en el parque canino.

También presentaron al alcalde del municipio, Pedro Samuel Martín, y a la concejala de Educación, Águeda Arranz, una posible campaña para favorecer la compra en los establecimientos del pueblo bajo el eslogan: ‘Compra, compra en Carbajosa’. Una propuesta que llega en un momento oportuno ya que, según les informó Pedro Samuel Martín, el Ayuntamiento está trabajando en el diseño de una campaña para fomentar el comercio y la hostelería local.

También propusieron la celebración de un Taller de cocina solidario que, con el apoyo del Ayuntamiento, se desarrollará esta Navidad.