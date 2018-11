La Escuela Municipal de Música de Salamanca organiza tres conciertos

Miércoles, 21 de noviembre de 2018

Con motivo de la celebración de la festividad de “Santa Cecilia”, patrona de los músicos, la Escuela de Música y Danza de Salamanca ha programado para este jueves dos conciertos a cargo de los profesores. Los actos comenzarán a las seis de la tarde, en el salón de actos de la escuela, y finalizarán con la entrega de diplomas a los alumnos que teminaron sus estudios el curso pasado. La entrada es con invitación.

Los asistentes podrán escuchar diferentes estilos de música y diferentes formaciones instrumentales, desde temas clásicos a modernos y también habrá una demostración del baile de nuestra tierra.

Temas de Wilson Picket (Mustang sally), de Charlie Parker (Now´s the time) o “The show must go on” de Queen. Y temas clásicos como un dúo de Violín y piano de Sarasate o de otros compositores como Georgina Sánchez, Renato Bui o Ingo Horich. También temas populares de nuestra tierra como “Calle de la Botica”.

Concierto en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes

Además, el profesor de la escuela, Ignacio Prieto Bermejo, ofrecerá un concierto de órgano el sábado 24 de noviembre, en la Parroquia de nuestra Señora de Lourdes. Será a las 17’30 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo.

La música de órgano que va a interpretar pertenece al Renacimiento y al Barroco, tanto español como alemán. Habrá piezas de compositores como Luis de Milán, Nicolaus Bruhns, Dietrich Buxtehude o Johann Sebastian Bach.