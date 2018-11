Piojo y Amaro: “La rivalidad no es mala, siempre y cuando sea desde el respeto”

Jueves, 22 de noviembre de 2018

Los capitanes de Unionistas y Salamanca UDS atienden en exclusiva a SalamancaRTV al Día en la semana del derbi para analizar todo lo que rodea a este partido

La ciudad de Salamanca respira esta semana el ambiente del derbi entre Unionistas y Salamanca UDS. Los aficionados cuentan las horas hasta que se llegue el domingo a las 12:00 horas y los dos equipos de la ciudad se enfrenten por los tres puntos en las Pistas del Helmántico. Sí no ocurre ningún imprevisto de última hora, ambos equipos estarán representados el domingo por sus dos capitanes: Jesús Hernández ‘Piojo’, por parte de Unionistas, y Antonio Amaro, por parte del Salamanca UDS. Amigos dentro y fuera del campo, serán rivales cuando el balón eche a rodar y únicamente busquen el beneficio de su equipo. Entre tanto, los dos juntos atienden en exclusiva a SalamancaRTV al Día en la semana del derbi para analizar todo lo que rodea a este partido.

Pregunta: ¿Qué supusó para vosotros la Unión Deportiva Salamanca?

Respuesta Piojo: jugar en el primer equipo de la Unión fue el sueño de mi vida. Al final, cuando llego en categoría Cadete al club, el objetivo es poder estar algún día en el primer equipo. Por suerte, tuve la oportunidad de hacerlo. A nivel deportivo ha sido el mayor logro de mi vida jugar en el primer equipo de la Unión.

Respuesta Amaro: a mí me ayudó mucho a madurar y crecer como jugador y persona. Volver el año pasado aquí para defender estos colores fue lo máximo y espero que sea para muchos años.

P: ¿Qué es para ti Unionistas?

R P: lo es todo. Es el equipo en el que me he vuelto a sentir futbolista. Es cierto que lo pasé muy mal en Guijuelo un año antes, no solo porque me trataban mal a nivel deportivo, sino porque a nivel personal tampoco me trataron bien. Necesitaba encontrar un lugar y un equipo donde volver a disfrutar del fútbol y en Unionistas lo he hecho. Ahora mismo me levanto feliz todos los días para ir a entrenar y disfruto mucho los partidos con compañeros y afición. Es el mejor momento de mi vida a nivel deportivo.

R A: le tengo mucho respeto. Están haciendo las cosas muy bien en este inicio de temporada y provechan cada oportunidad que tienen. Me parece un equipo muy ordenado y yo creo que están haciendo un gran año.

P: ¿Qué es para ti el Salamanca UDS?

R P: son un equipazo. Es cierto que sus expectativas a principio de año eran mayores pero es que la Segunda División B es una categoría muy dura en la que cualquiera te puede ganar. No tengo ninguna duda de que saldrán de ahí abajo debido a su gran potencial deportivo y económico.

R A: a día de hoy lo es todo. Siento el escudo, siento los colores, estoy con el club a tope y soy feliz. Me encuentro muy bien en mi ciudad y en mi equipo. Está claro que tenemos que dar todos un poco más y así las cosas acabarán saliendo.

P: ¿Entendéis que haya tanta rivalidad entre dos aficiones que apenas hace cinco años luchaban como una misma hinchada por el mismo equipo?

R P: entiendo que haya rivalidad siempre cuando sea sana y se respete. Sin embargo, en Salamanca se están cruzando ciertos límites que no ayudan a nadie y proyectan una imagen negativa de la ciudad. La rivalidad es buena siempre y cuando haya respeto. A mí no me hace daño que el Salamanca esté ahí, pero tampoco a ellos les debe hacer daño que Unionistas exista. Ojalá el día de mañana hubiera cinco equipos de la ciudad en esta categoría.

R A: pienso que es normal que haya rivalidad porque existen diferentes maneras de pensar. Lo único que pido es que sea una rivalidad sana basada en el respeto y sin problemas. Esperemos que sea así y no haya ningún problema el domingo.

P: Un mensaje para los aficionados.

R P: tienen que estar tranquilos e intentar disfrutar del fútbol. Nosotros los jugadores somos un ejemplo siendo amigos entre todos y no teniendo ninguna mala palabra hacia nadie. Sí nosotros los jugadores que somos los protagonistas no tenemos ningún problema, ¿qué problemas van a tener los aficionados de ambos equipos? Solo pido que disfruten, que animen a sus respectivos equipos, pero que cuando el colegiado pite el final se olviden del derbi ya y piensen en el siguiente encuentro de su equipo.

R A: sigo la línea de lo que ha dicho Piojo. Que disfruten del partido. Es normal que exista rivalidad pero tiene que ser sano. Esto es solo fútbol y que vamos a intentar disfrutar todos para que vean un gran espectáculo.

P: ¿Cómo valoras la temporada que está haciendo Unionistas?

R P: sabíamos que iba a ser un año duro por ser nuestra primera temporada en la categoría. Creo que somos un equipo muy sólido y muy difícil de ganar para el resto de los equipos. Nunca vamos a ganar fácil ni a perder fácil tampoco. La temporada está siendo positiva. Nuestro objetivo es la permanencia y la llevamos encaminada.

R A: lo están haciendo bastante bien. Tienen un equipo muy compacto, aprovechan al máximo sus oportunidades y creo que van a tener un año bastante tranquilo.

P: ¿Cómo valoras la temporada que está haciendo el Salamanca UDS?

R P: a principio de año creo que tenían unas expectativas más altas, pero es que esta categoría es muy dura. Puedes ganar al líder y perder contra el colista. No dudo del potencial que tienen y de que saldrán seguro de los puestos de descenso.

R A: no nos merecemos estar en la situación que estamos. Tenemos equipo para más y está claro que quizás no hemos dado todo lo que podíamos. Estoy seguro que lo acabaremos dando. Ha habido partido que no hemos merecido perder y por el camino nos hemos dejado puntos en errores tontos. Esperemos que de aquí en adelante cambien las cosas y podamos salir de ahí.

P: ¿Veis viable la unión de los dos equipos en el futuro?

R P: creo que es imposible y no me parece malo que lo sea. Es bueno para la ciudad que existan dos equipos. De esta manera, los aficionados tienen más opciones donde elegir y los jugadores más opciones donde jugar. La existencia de los dos clubes ha abierto los ojos a los aficionados de que el fútbol existe en Salamanca y que el fútbol no murió del todo con la UDS.

R A: lo veo bastante complicado. Nunca se sabe lo que puede pasar. Hemos visto cosas muy difíciles, aunque nunca se sabe.

P: Un resultado para el partido.

R P: cualquier en el que Unionistas gane.

R A: que gane el Salamanca UDS.

P: Un objetivo a final de temporada.

R P: la permanencia.

R A: la permanencia también.

P: ¿Seguirán Unionistas y Salamanca UDS el año que viene en Segunda B?

R P: exacto.

R A: por supuesto.