Asamblea y encuentro de Plataformas del Tren Convencional del Oeste peninsular

Información del Movimiento por el Tren Ruta de la Plata El Movimiento por el Tren Ruta de la Plata celebrará una asamblea en Zamora el día 24 de Noviembre con las Plataformas por el Tren de las cuatro comunidades del Oeste español. Su objetivo es aunar esfuerzos en la defensa del Ferrocarril Público, Social y Sostenible, en la lucha por la reapertura del Tren ruta de la Plata y en la exigencia de la Moratoria y Auditoría AVE, causa del deterioro y disminución del tren convencional, que es el que usa la gran mayoría de la población. Luchar por la justicia social será siempre una constante entre los pueblos. Defender los recursos naturales, que desde siglos nos han legado y que tenemos que conservar para el futuro, resulta de una ética aplastante ante el Cambio Climático que ya padecemos. Enarbolar la defensa del Ferrocarril Convencional, por la conexión de comarcas y la vertebración del territorio, consideramos que es un buen procedimiento. Incentivar la economía circular que representa el transporte público de personas y mercancías es, también, una obligación moral. No es exagerado afirmar que la supresión de los servicios ferroviarios, en la ya maltratada Ruta de la Plata a partir de 1985, supuso un golpe definitivo a las pobres economías locales y provinciales del Oeste Peninsular. Pero la sociedad civil actual, como la de entonces junto a muchos movimientos sociales, no se resigna, y exige y reivindica la vuelta del TREN RUTA DE LA PLATA con nuevos servicios ferroviarios. Es cierto que muchos vientos siguen en contra. Las Administraciones nada ayudan y el objetivo de la Reapertura no está en el eje de sus agendas anuales, aunque sí en las electorales. También se persiste con los achatarramientos (para ejecutar ineficaces y engañosas vías verdes en unos campos llenos de cañadas y caminos), aunque afortunadamente solo afectan al 28% del total. Demostrar que es posible y viable la Reapertura de la Ruta de la Plata y el equilibrio de una malla de líneas ferroviarias verdaderamente articuladoras para Andalucía, Extremadura, León, Asturias, Portugal, ambas Castillas y Galicia es el objetivo de esta Asamblea o encuentro. También perseguimos denunciar el Ave‐Derroche que, sin duda, nos lleva al ostracismo. Y contra eso estamos y por esto luchamos.