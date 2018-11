Pepita Jiménez recuerda la historia local en una concurrida charla en la biblioteca municipal

Lunes, 19 de noviembre de 2018

La escritora guijuelense ofreció una charla sobre sus investigaciones sobre Gabriel y Galán y Filiberto Villalobos

La escritora local Pepita Jiménez ha ofrecido esta tarde una charla coloquio en la Biblioteca Municipal David Hernández que ha versado sobre la historia de Guijuelo y su propia obra. Una treintena de personas han acudido a la charla, ocupando por completo la sala audiovisual.

La concejala de Cultura, María Jesús Moro, presentó a la autora al público que se concentró en la biblioteca, mostrándose honrada por poder organizar un acto cultural con un protagonista local: "Es un honor para nosotros tener a Pepita aquí en la Biblioteca, una autora que ha escrito sobre casi cualquier rincón de nuestro pueblo. En la propia biblioteca podemos disfrutar de sus versos, lo cual nos enorgullece porque siempre ha sido una persona preocupada por nuestras raíces".

La bibliotecaria, Yoana Izquierdo, también agradeció la presencia de la erudita local: "Agradecemos a Pepita, no solo por estar hoy aquí, sino también por ser una gran usuaria, que siempre nos ha ayudado todo lo que ha podido. Te damos las gracias por hablar siempre de tu pueblo con tanta emoción".

La autora local posee dos obras en su haber, la primera de ellas es un poemario dedicado a los lugares más insignes de Guijuelo, recopilación editada en 1986.

"Creo que vivimos demasiado deprisa en estos tiempos. Deberíamos detenernos para poder mirar atrás o simplemente valorar lo que tenemos. La literatura es una buena manera de hacerlo. Creo que hoy en día oímos mucho, pero escuchamos muy poco", así reivindica Pepita el contenido de su charla, en la que se habló largo y tendido sobre la historia de Guijuelo, sobre la cual ha estado investigando en los últimos años. "Todo lo que he aprendido en los últimos tiempos ha sido por prescripción médica. Tras sufrir unos problemas de corazón, el médico me recomendó alguna actividad, así que comencé a estudiar la historia de Guijuelo en el archivo de la Universidad en Salamanca". Pepita ha recopilado información sobre la villa desde el año 1934, deteniéndose en algunos episodios señalados, como la Guerra Civil o la Segunda Guerra Mundial. "Hasta el momento, lo que más me ha atraído ha sido la información del paso de dos personas insignes por Guijuelo, Gabriel y Galán y Filiberto Villalobos. Personajes muy atrayentes y fueron grandes precursores de la cultura en nuestra historia local".

La charla se inició con diversos apuntes históricos sobre las dos figuras históricas señaladas por Jiménez, el poeta Gabriel y Galán y su obra, nombrando su íntima relación con Frades de la Sierra, su pueblo natal y su paso por la villa. Continuando con los hechos recopilados sobre Filiberto Villalobos. La charla derivó en otros temas, como el Holocausto Judío en la Segunda Guerra Mundial, y la dimensión religiosa de esa época. Tema de gran interés para la autora, quien gusta de analizar temas sobre religión y ética.