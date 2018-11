El salmantino Jorge Lozano se proclama subcampeón regional de Caza Menor con Perro

Lunes, 19 de noviembre de 2018

El cazador zamorano Lucas Arribas, logró alzarse por segunda vez (la primera en 2011) con el Campeonato de Castilla y León de Caza Menor con Perro en el coto que la Delegación Provincial de Ávila tiene en la Sierra de Ávila, desbancando así al anterior campeón, el segoviano Víctor Pérez, que está vez solo puedo ser octavo.

Como no se tenían referencias de competición en este cazadero y aunque se conocía el buen nivel de perdiz del acotado, no había una previsión clara sobre el nivel de capturas que iban a lograr los deportistas, que al final fue bastante destacado, ya que se abatieron 30 perdices, 3 becadas y 2 codornices. La organización determinó que la liebre no fuera cazable como medida de protección a la especie ante los casos de mixomatosis que han aparecido en la zona centro-sur de España y aunque en Castilla y León no se haya detectado oficialmente ningún caso.

De forma paralela se celebró la prueba de damas, que ganó con una codorniz la cazadora mirobrigense Lidia Pérez. La otra deportista participante, la toresana Alicia Pérez, tuvo que retirarse por lesión, tras dos horas de prueba.

Lucas Arribas presentó en control cuatro perdices y una becada lo que le dio el campeonato. En segundo lugar se clasificó el novel salmantino Jorge Lozano que cobró cuatro perdices. Para el tercer puesto, que daba derecho a clasificarse al Campeonato de España, igualaron a puntos tres cazadores con 3 perdices cada uno, logrando por fin el tercer lugar del podium el palentino Asier Maté, que lo logró por tiempo, al ser el cazador que se presentó primero en control de los tres participantes.

Entre los nueve primeros cazadores clasificados se capturaron 25 de las 30 perdices abatidas, lo que indica el nivel competitivo que hubo en la parte alta para lograr el campeonato o al menos clasificarse para la prueba nacional.

El día fue espléndido para la práctica deportiva de la caza, desarrollándose la competición sin ningún incidente destacable y con una excelente organización a cargo de la Delegación Provincial de Ávila y el director de la competición, Claudio Sánchez.

A partir de las 12,20 horas comenzaron a entrar en el control los primeros participantes, algunos previendo que con las capturas que presentaban el factor tiempo pudiera ser importante para determinar su posición. Cinco cazadores no obtuvieron puntuación.

Tras finalizar la prueba se procedió a la entrega de trofeos en la que estuvo el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, el Jefe de Sección de Deportes del Servicio Territorial de Cultura de Ávila, Luis Ángel González y numerosos directivos de la Federación Autonómica.

Los tres primeros clasificados representarán a Castilla y León en la Semifinal de Caza Menor con Perro que se celebra los días 23 y 24 de noviembre en Campo de Criptana (Ciudad Real).

Suerte para nuestros deportistas y que todos ellos acompañen a nuestras finalistas en la categoría de damas Lidia Pérez y Alicia Pérez en la final del Campeonato de España, que este año se celebra los días 7, 8 y 9 de diciembre en la Roda (Albacete).

La clasificación fue la siguiente en las ocho primeras posiciones:

1º Lucas Arribas Zamora 4 perdices y 1 becada

2º Jorge Lozano Salamanca 4 perdices

3º Asier Maté Palencia 3 perdices

4º Ricardo Ramos Burgos 3 perdices

5º José A. Fresno Soria 3 perdices

6º Óscar Arévalo Ávila 2 perdices y 1 becada

7º Antonio Jiménez Ávila 2 perdices y 1 becada

8º Víctor Pérez Segovia 2 perdices

9º Luis A.Fernández León 2 perdices

El resto de participantes que cazaron al menos una perdiz fueron por este orden:

10º Jesús de Miguel de Soria

11º Jesús I. Llorente de Segovia

12º Jesús María Lomas de Palencia

13º Fernando Marbán de Zamora

14º Roberto Porras de Burgos

El resto de cazadores sin capturas.