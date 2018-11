Rod Stewart actuará en la localidad abulense de Hoyos del Espino el 29 de junio

Lunes, 19 de noviembre de 2018

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suarez-Quiñones ha presentado esta mañana la XIV edición del Festival Músicos en la Naturaleza que se celebrará en la localidad abulense de Hoyos del Espino el próximo 29 de junio. Esta nueva edición contará como cabeza de cartel con el británico Rod Stewart.

Las entradas saldrán a la venta el próximo día 23 de noviembre en la web http://www.musicosenlanaturaleza.es/ con un precio de lanzamiento de 55 euros más gastos de gestión; una vez finalizada la oferta, se podrán comprar en los canales habituales de venta, al precio de 65 euros más gastos.

Rod Stewart Life in Concert es su nueva gira mundial, que comenzará el 31 de mayo en Southampton (UK) y presentará su nuevo trabajo ‘Blood Red Roses’. Recalará en España solo en dos fechas: 29 de junio en Hoyos del Espino y una segunda en Andalucía. El artista ha vendido a lo largo de su carrera más de 100 millones de discos.

Con su voz, estilo y composición, Rod Stewart ha trascendido todos los géneros de la música popular, desde rock, folk, soul, R&B, e incluso los estándares americanos.

Con una puesta en escena, propia de una leyenda, el concierto repasará las canciones de su nuevo álbum con paradas en clásicos inolvidables: canciones míticas como Maggie May, I don't wanna talk about it o Sailing sonarán con la Sierra de Gredos como telón de fondo.

Stewart ha ganado innumerables premios, alguno de ellos de los más importantes de la industria musical mundial: dos inclusiones en el Rock and Roll Hall of Fame, el Premio Fundadores de ASCAP como compositor, el premio New York Times al compositor más vendido, Grammy Leyenda viva y, en 2016, se convirtió oficialmente en Sir Rod Stewart al ser nombrado caballero por el Príncipe William por sus servicios a la música.

Músicos en la Naturaleza 2019

A este artista y como viene siendo habitual en las últimas ediciones, se sumarán dos más, aún sin confirmar, que formarán el cartel definitivo de Músicos en la Naturaleza 2019.

Rod Stewart se une a la 'nómina' de artistas internacionales del Festival, por el que han pasado Bob Dylan, Mark Knopfler, Sting, Deep Purple, The Beach Boys, Jonh Fogerty, Dolores O´Riordan o Maná, y nacionales como Joaquín Sabina, Rosendo, Loquillo, Tequila, Manolo García, Fito, Los Secretos o Nacha Pop.

El carácter sostenible del festival y el compromiso ambiental vuelven a unirse en favor de la difusión de los valores de la Sierra de Gredos. La repercusión económica directa, en estos 13 años, se estima superior a los 20 millones de euros, entre las diferentes actividades económicas de la zona y que, junto a la importantísima promoción del destino Gredos durante los meses previos y posteriores al festival, hacen de la iniciativa un perfecto escaparate en el que difundir los valores naturales, ambientales y turísticos de este espacio natural.

A lo largo de estas ediciones la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León ha sido fiel a la idea original del festival: crear un estilo propio con la participación de artistas que forman parte de la Historia de la música e hicieron del rock su leitmotiv.