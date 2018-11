El Colegio La Milagrosa celebra con éxito su V Torneo de Ajedrez

Domingo, 18 de noviembre de 2018

Se trató de un torneo familiar, agradable y con una gran participación en todas las categorías

El Colegio La Milagrosa, el AMPA y el Club de Ajedrez Capablanca de Salamanca celebraron ayer el V Torneo de Ajedrez de la Milagrosa con un gran éxito como ocurriera en ediciones anteriores. Se trató de un torneo familiar, agradable y con una gran participación en todas las categorías en las que se disputaron partidas. Resultaron ganadores Celia Sánchez en categoría sub 10, Pablo Caballo en sub 12 y Sergio Alberto en sub 14.