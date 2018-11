Satse denuncia que la bolsa de empleo de enfermería se agota dos meses después de su puesta en funcionamiento

Domingo, 18 de noviembre de 2018

El Sindicato de Enfermería, Satse, de Castilla y León ha denunciado que la bolsa de enfermería ya se ha agotado en varios hospitales y gerencias de Atención Primaria apenas dos meses después de su puesta en marcha, el 24 de septiembre.

En el caso del Complejo Asistencial de Segovia y el Hospital de Aranda de Duero, en Burgos, ya no hay candidatos disponibles. Coincide que estas dos provincias se encuentran limítrofes con comunidades como Euskadi y Madrid, donde las condiciones laborales y retributivas de los enfermeros son mucho mejores que las de Sacyl. En otras provincias, como Valladolid y Salamanca, el agotamiento de aspirantes en la bolsa ha coincidido con el puente de noviembre, pero lógicamente esta situación se va a repetir en las próximas fechas festivas y como no se ponga solución, el Sindicato vaticina que van a existir importantes problemas para asegurar la asistencia en el próximo periodo estival.

En el caso de la Gerencia de Emergencias, el hecho de percibir las retribuciones más inferiores de toda España hace que muchos enfermeros, que incluso actualmente tienen un contrato estable en esa Gerencia, se estén planteando renunciar a los mismos y aceptar un contrato en comunidades como Cantabria, donde las condiciones retributivas son mucho más elevadas. “Por lo menos cobran las noches y festivos que realizan” es uno de los argumentos que esgrimen.

SATSE denuncia que la fecha de corte para incluir a los candidatos en la misma se produjo hace casi dos años, el 24 de febrero de 2017, de manera que muchos aspirantes no han podido incluirse en ella, como sucede con las dos promociones universitarias que han acabado sus estudios desde esa fecha, por lo que ha solicitado a la Gerencia Regional que publique una nueva fecha de corte de la bolsa de empleo de Enfermería de forma inmediata para que se puedan actualizar los méritos de los aspirantes

También se está reclamando ante la Gerencia Regional de Salud una mejora de las condiciones laborales y retributivas de los enfermeros de Castilla y León. “Los enfermeros de nuestra Comunidad se encuentra en el decimosexto lugar respecto a las retribuciones de las 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla, pero a la vez están entre los que más jornada laboral realizan y menos permisos disfrutan; ni siquiera se les conceden días por formación y constantemente se ven obligados a acudir a los Tribunales de Justicia para reclamar derechos básicos”.

Además, Satse pide que la Administración Sanitaria compruebe la veracidad de los datos contenidos en los méritos que presentan los aspirantes al apuntarse a la bolsa. El sindicato ha comprobado que a la hora de firmar el primer nombramiento derivado de la bolsa de empleo, en los servicios de personal no se está solicitando en caso alguno la documentación original para comprobar la veracidad de la documentación presentada, “y esto puede dar lugar a irregularidades y que los méritos baremados no sean reales”. Puede darse el caso, incluso, “de situaciones tan graves como que el aspirante no tenga la titulación de Enfermería, ya que en ningún momento se ha solicitado la documentación acreditativa original de la titulación, ni en la fase de baremación ni en la gerencia de contratación pertinente”.