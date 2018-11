MIS CINCO AÑOS DE COLABORACION SE QUEDARON EN EL OLVIDO

Parece que fue ayer y han pasado cinco años, cuando una buena mañana de primavera me crucé con Juan Carlos López Pinto en un acto de la facultad de Ciencias y este me pidió que fuera colaboradora de la sección de opinión de este periódico. Acepté el reto y semana a semana fui aportando mi grano de arena. He enviado artículos desde diferentes paises; Panamá, Kuwait, Omán, Austria… o desde los rincones más inimaginables de la geografía española, siempre con ilusión y pasión hasta hoy.

Consideraba a este medio parte de mi familia, y como en una buena familia se debe disfrutar de los buenos momentos y apoyarse en los no tan buenos, pero hoy me he dado cuenta al leer el homenaje que se ha ofrecido a los colaboradores, que mi aportación de tantos años años no ha significado nada y que se olvidaron de mi invitación.

Sé que desde hace unos meses he interrumpido mi aportación sin que nadie de la dirección se preocupara, ni con una simple llamada de tarifa plana, por la causa.

Desde estas líneas agradezco a los lectores, que durante este tiempo me han seguido semana a semana, su cariño y sus respuestas porque eran la mejor motivación para seguir escribiendo.

A Juan Carlos López la oportunidad que me ofreció y mis mejores deseos de recuperación y al nuevo Director D: Miguel Corral un pequeño consejo:

RECTIFICAR ES DE SABIOS.