‘The Departure’, gran triunfador en la gala de clausura del 8º FICEE, que recordó a Roberto Báez

Sábado, 17 de noviembre de 2018

El Teatro Nuevo Fernando Arrabal acogió a última hora de la tarde del sábado la gala de clausura de la 8ª edición del Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual (FICEE) de Ciudad Rodrigo, que fue presentada por el actor mirobrigense Daniel Gómez y que contó con la colaboración musical de la Barahona Big Band, que interpretó varias piezas -algunas con la colaboración de Victoria Mesonero- entre bloque y bloque de entrega de premios.

A lo largo de la gala se entregaron un total de 15 premios (que fueron desvelados con fanfarria incluida), llevándose tres estatuillas 7 TAU el trabajo The Departure: Mejor Cortometraje de Ficción, Mejor Dirección (Milan Bath), y Mejor Fotografía (André Stahlmann y Marvin Klcke).

Además, hubo tres trabajos que se llevaron doble premio. Por un lado, el cortometraje Julia y Manuel, cuyo protagonista masculino, Txema Blasco, fue distinguido con la estatuilla 7 TAU a la Mejor Interpretación; que se unió en el palmarés particular de Julia y Manuel al premio quizás más importante: el Premio Especial del Público. El director de esta pieza, Iñaki Sánchez Arrieta, envió un vídeo para agradecer los premios, al igual que hicieron otros dos premiados (uno de ellos, el director de The Pianist of Yarmouk, envió un vídeo grabado en una playa de Egipto).

Por otro lado, también se llevó doble distinción The Telephone, que se hizo con la estatuilla 7 TAU a la mejor Banda Sonora, obra de Amir Hedayah; así como con el Premio Especial SIGNIS España, que explicó sobre el escenario su representante, Ninfa Watt.

Y por último, el cortometraje Distintos se hizo con la mención especial entregada por los alumnos de Secundaria y 1º de Bachillerato, y con la novedosa mención especial Roberto Báez. Tal y como explicó Daniel Gómez, el FICEE ha decidido crear este galardón para homenajear al que fuera responsable del Cine Juventud, Roberto Báez, fallecido en diciembre del año pasado. Como señaló Daniel Gómez, “ir al Cine Juventud ya no es lo mismo”. Al escenario subió para simbolizar la recogida del premio su viuda, Soraya.

En lo que respecta al resto de galardones, hubo estatuillas 7 TAU para el Mejor Documental, Alto el Fuego; para la Mejor película de animación, Alphabet; y para el Mejor Montaje, para Frank Gutiérrez, por la pieza Caronte. Mientras, en lo que se refiere a los premios especiales, hubo menciones especiales para El Americano, que se llevó el galardón de los alumnos de Primaria; y para With my own two hands, que se ha hecho con la mención especial SIGNIS.

Por último, el habitual Premio Denis Rafter recayó en Aeham Ahmand, el pianista de la pieza The Pianist of Yarmouk, que relata la vida de un pianista que tocaba en una ciudad de Siria. Según explicó el propio Denis Rafter, concede este galardón por sus “valores humanos”.

Durante la gala final, que contó con una buena asistencia de público, se proyectó también el cortometraje La Musa, protagonizado por Daniel Gómez. En total, el FICEE 2018 ha reunido a más de 1.000 espectadores para presenciar los 31 trabajos proyectados, procedentes de 17 países diferentes (además ha habido 4 coproducciones). Concluida la gala, los responsables del FICEE y los premiados asistentes se hicieron una foto de familia antes de irse a disfrutar de un convite a la sede de Contracorriente Producciones.