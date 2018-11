Día mundial de la palabra, 22 de noviembre

Dentro de la lengua, la palabra ha sido siempre considerada el gran “contenedor” de significados. No hay mejor manera de conocer una lengua y por lo tanto una cultura que a través de su palabra. Es la expresión que las diferentes culturas utilizan para hablar entre ellos o denominar los utensilios que emplean. Nada en la palabra es arbitrario, esconde un recorrido, una historia, que formó/a parte de la sociedad. Por lo cual la palabra es fundamental para comprender, entender la realidad, cómo somos y en que momento como las utilizamos. También son testigos de nuestra historia personal y la manera o el modo por el cual, nuestra historia se ha ido articulando a lo largo de generaciones, entrelazada con otros acontecimientos, otras realidades.

Se habla últimamente de la “violencia machista” o “racista”, palabras que se refieren a mujeres maltratadas, o xenófobas, contra grupos étnicos, expresan como se ve el mundo en la actualidad, como nos han educado en los valores de respeto, y cuanto de despiadado tiene el individuo. Muchas veces una palabra no es soez, pero indica mucho, el manido ejemplo del hombre que ve a una mujer y lo primero que se le ocurre decir es que hermosa está, no valora a primera vista su capacidad cultural, ¿Puede esta palabra expresar violencia? Dejo que ustedes piensen. Y que decir el refrán “A palabra necias oídos sordos”, como todo dicho nacido del pueblo, tiene un significado, recuerden que la palabra desde que es enviada al aire, no vuelve, y puede ser cuchillo o flor, edifican, ayudar, estimular, herir, construir o incluyo aniquilar.

LA PALABRA

No tengo ni un cuchillo de acero para cortar la furia,

ni la mata de romero donde perdí tus besos,

ni el pañuelo que empapó tu llanto,

ni el abismo donde un día me abandoné.

¡Dejáme palabra!

ser hoja dónde reposen mis recuerdos

o frase que termine en tu boca.

Contigo palabra,

la noche será menos oscura,

y la soledad mas llena.

Isaura Díaz de Figueiredo