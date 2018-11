Victoria (2-0) y buen juego para el CD Peñaranda y ante un entregado Villa de Simancas

Sábado, 17 de noviembre de 2018

El Luis García acogía un intenso partido en el que los goles y sobre todo las jugadas de peligro fueron grandes protagonistas durante los 90 minutos

El Luis García se vestía de buen futbol este sábado en un intenso partido que enfrentaba al CD Peñaranda y el Villa de Simancas dentro de la undécima jornada de la Liga de la 1º División Regional de Aficionados.

Ha sido un partido muy disputado y contra un equipo de mucha calidad, que manejaba una triple amenaza en la zona alta. Un triángulo potente que jugaba los 90 minutos con gran repliegue y mucha contra, combinándose con Juan Adalia y Alberto Veintimilla, con 13 goles conseguidos entre los dos.

Durante la primera mitad, el Peñaranda manejaba con soltura el encuentro, consiguiendo el primer tanto y decisivo en el minuto 13 y en las botas de Herrera, gol que servía de bálsamo y gran ayuda para continuar ofreciendo grandes contras y jugadas de peligro, que se prolongaban hasta el descanso.

Ya en la segunda mitad, los morados sufrían un importante revés con la expulsión de Villardon nada más comenzar el tiempo, pero supieron reponerse al golpe y se reconvertían en dos líneas de cuatro en defensa, lo que suponía un nuevo “chute” energía y jugadas. Precisamente en una de ellas se forzaba un penalti en favor local que finalmente ponía el 2-0 en el marcador gracias al golpeo de Alejandro Garrido.

La actuación arbitral no dejaba indiferente ni a cuerpo técnico ni a la afición peñarandina. José Manuel Bárez ‘Peque’ afirmaba al respecto que “el colegiado no creo que haya estado muy afortunado en algunas de sus decisiones pero no ha tenido incidencia en el resultado” y destaca sobre su próximo rival, el Salmantino, que “es uno de los equipos potentes y punteros, veremos cómo somos capaces de compensar la baja de Villardon y como seguir mostrando la competitividad”.