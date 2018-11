¡La rebelión de los desfavorecidos del fútbol!

España perdió en Croacia, 3-2, en la Liga de Naciones. Ahora a esperar el próximo resultado de Inglaterra-Croacia que puede afectarnos de manera fundamental. En la última jornada España necesita que empaten para poder llegar a la primera posición. Difícil. Azar puro y duro. La España de Luis Enrique comenzó la competición de manera brillante, pero ha perdido ya dos partidos, con Inglaterra y Croacia. Ya no está nada tan claro, algún comentarista empezó a dudar incluso de que España sea una selección joven y que esté preparando el futuro del próximo Mundial en 2022. Luis Enrique asegura que España jugó un buen partido, pero los hechos están ahí pues recibió tres goles y ahora se hace alusión a una “mala defensa” y eso que Jordi Alba fue convocado para el lateral izquierdo acallando todas las críticas de los medios. Bien es cierto que la prensa en general no criticó al barcelonista ni le preguntó dónde estaba en el segundo y tercer gol recibido por cuanto el goleador croata maniobró sin oposición de ningún defensa por aquella zona. Pero a mí me parece excelente que se haya comentado, sensatamente, que esta Selección está aún en formación.

Cuesta evolucionar, la memoria todavía recuerda a Piqué, Silva, Iniesta, Xabi Alonso, Xavi Hernández, como si no se aceptase que la realidad es la que es y debe resolverse con los medios disponibles. Algunos llegaron a acordarse hasta de Casillas. Son ganas de “joder”. Pasa lo mismo en la Liga española respecto a la rebelión a la que estamos asistiendo por ver en los puestos cabeceros tanto a Alavés, Español de Barcelona, Valladolid, Levante, Gerona… Como Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid se llevan la palma en el número de seguidores, pareciera ahora que los demás equipos deben actuar de “comparsas” como tantas otras veces, como si no tuvieran derecho dichos equipos a mostrarse en esas posiciones, a ganar tantos puntos como los elegidos habituales. Y las aficiones de estos equipos desfavorecidos están tan contentas, en igual proporción que se frustran los seguidores de los ganadores con amplios presupuestos.

¿Cómo acabará la competición en 2019? Por supuesto, lo ideal es que la competición siguiera tan equilibrada como ahora hasta las últimas jornadas. Precisamente en esta temporada que los calendarios son asimétricos y pueden condicionar el sistema de puntuación. En un mes se volverán a generar los dimes y diretes sobre fichajes de invierno que pretenderán dinamizar los datos actuales, los equipos grandes tendrán que resolver su mayor pérdida de puntos en esta temporada, y que los más modestos puedan seguir rebelándose con unas plantillas más compensadas que les permita mantener su velocidad de crucero actual. Como quiera que sea, la actual situación de la Liga es plausible y, personalmente, me sorprende que aún los medios, las aficiones, los grandes analistas, carguen las tintas contra los equipos grandes acusándolos de generar sus crisis y les den escaso valor a las reacciones de los menos favorecidos. La rebelión actual es excelente para el fútbol patrio.

Salamanca, 16. noviembre.2018