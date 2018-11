Los Yay@gaitas ven un avance en el acuerdo Psoe-Podemos por los presupuestos, pero lo creen insuficiente

El colectivo por la defensa del sistema público de pensiones al que pertenecen los Yayogaitas hacen una valoración del último acuerdo entre Psoe y Podemos por los Presupuestos Generales del Estado, sobre todo en la materia que les ocupa, pero lo consideran insuficiente y por eso van a seguir saliendo al a calle para hacer distintas reivindicaciones. Concretamente, el próximo día 19 realizarán Los lunes al sol, a las 12 horas y por la tarde, a las 18.30 horas, se producirá una concentración en la Plaza Mayor donde se leerá el siguiente comunicado:

Valoramos positivamente, que después de seis años de recortes en derechos y servicios sociales, que han estado originando un sufrimiento terrible a miles y miles de ciudadan@s (con muertes incluidas), haya llegado por fin la posibilidad de aprobar unos presupuestos expansivos, que dejen de una vez por todas de aplicar las políticas de austeridad emanadas del FMI, el BM y la UE. Y los valoramos positivamente, porque afectaran (si se aprueban), a uno de los segmentos más desfavorecidos de la ciudadanía, como son l@s pensionistas y las personas mayores, y les afectará en las materias que les son propias de su vida diaria como ahora, pensiones, sanidad, dependencia, o la reducción de la pobreza energética.

Así mismo, valoramos muy positivamente el acuerdo para elevar el SMI a los 900 euros mensuales, ya que es este un tema crucial para empujar al alza el resto de salarios y la negociación colectiva, así como para reactivar el crecimiento económico, a la vez que repercutirá positivamente en la recaudación del Sistema Público de Pensiones.

Emplazamos a los partidos nacionalistas, que dieron apoyo a la moción de censura contra Rajoy y sus políticas indignas, que tengan la mirada puesta en el largo recorrido, que salgan de cortoplacismo y se quiten las orejeras que les impiden ver el horizonte, que hablen con nosotr@s, con tod@s l@s ciudadan@s, porque si una vez más pierden este tren de la recuperación y de la realización de políticas sociales, no se lo perdonaremos. También al Partido Popular y a Ciudadanos para que voten a favor de los mismos.

Todo y así, aunque estos PGE salgan adelante, para nosotros no será más que un pequeño avance, de ninguna manera lo consideramos una meta, estamos en la calle para conseguir un país nuevo, un país de derechos para tod@s, un país que no deje en la cuneta a millones de ciudadan@s a costa de dárselo a los banqueros y al IBEX35, donde funcione la democracia y la separación de poderes, donde no pasen cosas como lo de hace tres semanas ha pasado con la Banca, el Tribunal Supremo y el Gobierno.

Estamos en las calles, con la firme voluntad de quedarnos el tiempo que sea necesario, para que realmente se gobierne para el pueblo, no para ganar elecciones, para que no nos mientan nunca más con cosas como esas que se llenan la boca a diario y llaman Transición modélica, crisis, democracia, para terminar de una vez por todas con ese estercolero de corrupción que afecta a todas las Instituciones del Estado.

Estamos en la calle, por las pensiones de nuestros hijos e hijas, para darles el ejemplo de la lucha social y colectiva, contra la pérdida progresiva de derechos y libertades, que nos estáis arrebatando, y para conquistar otros nuevos. Para deciros alto y claro que “nunca más” dejaremos de vigilaros, para luchar contra ese avance del capitalismo disfrazado de fascismo, que recorre Europa sin que hagáis nada por frenarlo, para que no pase lo que estáis dejando que pase en el mar Mediterráneo, convertido en la mayor fosa común de la Historia de la Humanidad.

Por último estamos en la calle, y estaremos en la calle, porque nos habéis demostrado sobradamente que no sabéis, o no queréis gobernar, más que para vosotros mismos, y para vuestras organizaciones, porque nacimos para poner voz a esos millones de ciudadan@s que no tienen voz y recuperar una vida digna para ell@s, que vosotros les habéis negado, y no dejaremos las calles hasta lograrlo.