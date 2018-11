El nuevo calendario vacunal único incluye la prevención de 14 enfermedades

Domingo, 18 de noviembre de 2018

Abarca desde antes del nacimiento, con la vacunación de las mujeres embarazadas, y hasta los mayores de 65 años

El calendario vacunal único para todas las edades comenzará antes del nacimiento, con la vacunación de las mujeres embarazadas, y se prolongará hasta las personas de 65 años y mayores. El calendario del Sistema Nacional de Salud, que será una realidad a partir de 2019, es el resultado del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y las comunidades autónomas en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

El calendario de vacunas único sustituye al calendario común infantil por otro mucho más completo. Además de las inmunizaciones de la etapa infantil incorpora las recomendaciones de vacunación en grupos de riesgo y en la población adulta. De esta forma se unifica en un solo calendario común todas las vacunas del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo a la evidencia científica disponible y los principios de calidad, cohesión y equidad del Sistema.

El calendario de vacunación a lo largo de toda la vida incluye la administración sistemática de vacunación para la prevención de 14 enfermedades infecciosas: (poliomielitis, difteria, tétanos, tosferina, enfermedad por haemophilus influenzae b, sarampión, rubeola, parotiditis, hepatitis B, enfermedad meningocócica C, varicela, virus del papiloma humano, enfermedad neumocócica y gripe).

El calendario comienza con la protección de las mujeres gestantes, por ser el embarazo una condición de riesgo de complicaciones tras algunas infecciones, como la gripe. La vacunación durante la gestación no solo protege a las mujeres, sino a los recién nacidos durante los primeros meses de vida (especialmente ante determinadas infecciones como la gripe o tosferina). Tras esta etapa continúa durante la edad pediátrica, la adolescencia, hasta la población adulta y más allá de los 65 años.

El calendario contempla aprovechar cualquier contacto con el sistema sanitario para captar a las personas no vacunadas hasta los 18 años (por ejemplo niñas de la vacuna del virus del papiloma humano, la hepatitis C y enfermedad meningocócica C; o la vacunación frente a tétanos, difteria y sarampión, rubeola y parotiditis hasta los 65 años.

El nuevo calendario incluye también recomendaciones de vacunación en algunas enfermedades y condiciones de riesgo más prevalentes como son la inmunodepresión, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, la diabetes, las hepatopatías o el embarazo.