El Piensos Durán Albense busca su primera victoria fuera de casa en la difícil cancha del Guardo

Viernes, 16 de noviembre de 2018

El equipo de Alba de Tormes afronta esta complicada salida a tierras palentinas con las bajas de Cristian, Carlos y Morales

El Piensos Durán Albense aún no ha ganado fuera de casa

El Piensos Durán Albense viaja este sábado a Guardo para enfrentarse al conjunto palentino en la que será una de las salidas más difíciles de toda la competición. Y es que no es para menos. Los de Guardo van cuartos en la clasificación a un punto del liderato, siendo el equipo que marca la distancia de cuatro puntos entre el grupo de cabeza y los que están en mitad de tabla.

En su casa son un equipo extremadamente ofensivo, con una afición que anima los cuarenta minutos del partido. Están costumbrados en las ultimas temporada a estar en la zona alta de la tabla, incluso a jugarse el campeonato en la última jornada como ocurrió hace dos temporadas. Tiene en su haber una gran plantilla, muy homogénea y que tienen bastante bien asumido a lo que juegan, siendo además el segundo equipo que más goles ha anotado hasta el momento.

Por parte del Piensos Durán Albense FS, esta semana ha sido algo peculiar. Después de perder en casa contra Boal, ha tocado trabajar lo psicológico para que el grupo siga trabajando con unos objetivos concretos, tras perder ese dominio que estaban mostrando en Alba de Tormes. Pero esta semana toca remar a contracorriente.

Cristian, el máximo goleador albense y de la categoría, no podrá viajar a Guardo por motivos laborales y será una baja sensible para la escuadra del Piensos Durán Albense FS. También Carlos, el portero hasta ahora titular desde la lesión de Miguel, será baja tras la tarjeta roja recibida en la última jornada. Dos bajas importantes que hará que sus compañeros tengan que darlo todo para que no se note su ausencia. Morales tampoco viajará al estar en la última fase de su recuperación.