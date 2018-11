Los alumnos de la UPSA se forman en la novedosa metodología Lean Startup

Jueves, 15 de noviembre de 2018

La UPSA ofrece este taller para crear modelos de negocio rentables, escalables y que minicen el riesgo en su puesta en marcha

La OTRI de la Universidad Pontificia de Salamanca ha desarrollado el Taller de emprendimiento Lean Startup, impartido por el fundador de Innokabi, Alfonso Prim Sorbet y dirigido a la Comunidad Universitaria.

El consultor ha explicado que la metodología Lean Startup funciona muy bien al lanzar un proyecto innovador porque "reduce el riesgo a la hora de lanzar un proyecto y desde el primer momento lo que hace es testar las hipótesis más críticas del modelo de negocio".

Este modelo usa herramientas con metodologías ágiles que permiten encontrar el cliente objetivo, testar el problema que se quiere resolver, diseñar la propuesta de valor de un proyecto y desarrollar el modelo de negocio. Para ello, Prim ha empleado herramientas como: el modelo de propuesta de Valor Early Adopter, el Canvas, el Embudo de conversión, las Entrevistas de Problema y de Solución, etc. No solo se emplea para nuevos proyectos empresariales, también vale para empresas que quieran innovar o que quieran lanzar una nueva línea de negocio, porque como indica el consultor, "de alguna manera cuando mejor funciona es donde hay innovación, porque no conoces bien quién es tu cliente o tu mercado, o bien no sabes qué precio poner al producto o servicio".

Por otra parte, Prim ha explicado que esta metodología funciona muy bien también en empresas pequeñas que tengan cierta innovación en cuanto a: "nuevas funcionalidades de un producto o servicio, dirigirse a un mercado nuevo, cambiar la manera de vender un producto, o para lanzar nuevas líneas de negocio".

Esta metdología también se puede aplicar a las universidades, "por ejemplo en el caso de ofertar un nuevo posgrado que no tenga que ver con la oferta académica actual, y que no se sabe si va a tener aceptación por parte de los alumnos".

