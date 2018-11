“En ‘La flor del opio’ he encontrado la inspiración en la propia música que me ha servido de refugio y de salvavidas”

Domingo, 18 de noviembre de 2018

El artista de rock blues contemporáneo con “la certeza de tener un trabajo entre mis manos muy digno”, álbum que presentará en Salamanca el 23 de noviembre

“Vivir la música con pasión”. Ahí la reside la clave para “capear el temporal, porque sin duda el rock and roll es un mundo difícil”. Sadia, el artista de rock blues contemporáneo, regresa con ‘La flor del opio’, y con “la certeza de tener un trabajo entre mis manos muy digno”. El álbum, publicado este mes de noviembre (a la venta desde el día 16), será presentado en Salamanca, en la Sala B de CAEM, el viernes 23 de noviembre. Un título que condensa “el espíritu del disco, una celebración del escapismo y la evasión, a través de todo aquello que nos aleja de la realidad: la música, la locura, el erotismo, las drogas...”. Para este disco Sadia ha contado con la colaboración de músicos como Iñigo Uribe, Lucas Albaladejo, Hendrik Röver..., “un placer y un verdadero lujo”.

La flor del opio, título del álbum y de una canción, ¿cómo nace y por qué este título?

Cuando escribo una canción siempre parto de una idea musical y posteriormente trabajo el texto, y la música que había compuesto con mi guitarra me sugirió ese título. Springsteen dijo una vez que cuando tienes el título de una canción tienes más de la mitad del trabajo hecho, y no le falta razón. Un título sugerente es como la chispa que prende la llama. Más tarde ‘La flor del opio’ se convirtió además en el título que condensaba el espíritu del disco, una celebración del escapismo y la evasión, a través de todo aquello que nos aleja de la realidad: la música, la locura, el erotismo, las drogas... todos estos temas están en las canciones que lo conforman.

Diez canciones, más un bonus track, ¿cómo ha sido el proceso de selección de los temas?

Cuando realicé el proceso de selección de las canciones había algunas que tenían que estar obligatoriamente en el disco, porque formaban parte de mi repertorio de directo y eran piezas fundamentales que al público le gustaban como ‘Verdadero amor’ o ‘Abierto hasta el amanecer’. A partir de ahí busqué la coherencia temática y la diversidad musical: es como un árbol, todas las ramas apuntan en diferentes direcciones, blues, rock and roll, soul, etc. pero mantienen una misma esencia. Redondeé el trabajo componiendo ‘Listo para el rock and roll’ y ‘La flor del opio’. Es una decisión difícil, siempre se queda fuera alguna canción que te hubiera gustado incluir.

¿Qué ha significado contar con la colaboración de músicos como Iñigo Uribe, Lucas Albaladejo, Hendrik Röver...?

Un placer y un verdadero lujo. A Hendrik (Los DelTonos) y a Uribe (M-Clan, 69 Revoluciones) los escuchó y admiro desde los 90, así que tenerlos conmigo en este disco es todo un orgullo. Lucas Albaladejo es el actual teclista de Loquillo, un músico con mucho talento y un gran tipo. Todos nos entendimos a la primera porque compartimos referencias musicales.

‘La flor del opio’ es también su regreso después de unos años de silencio, ¿qué da más vértigo al volver a publicar un álbum?

La palabra vértigo implica miedo, y el miedo se tiene muchas veces a lo desconocido. En mi caso tengo la certeza de tener un trabajo entre mis manos muy digno y no tengo miedo a la reacción de la crítica o del público. Hay ciertas cosas que me crean inseguridad, como las estrategias de promoción, por ejemplo, asuntos que se me escapan de mi oficio de músico y que realizo con más intuición que conocimiento, pero voy aprendiendo el oficio, como diría Rosendo.

En una entrevista decía que “la carrera de un artista es una carrera de obstáculos”, ¿cuál es el secreto para seguir en esta profesión?

Sin duda vivir la música con pasión, como lo hago yo, y amar lo que uno hace. Eso es fundamental para capear el temporal, porque sin duda el rock and roll es un mundo difícil. Dedicarle mucho esfuerzo, tiempo y dinero, creer en ti, tener algo interesante que ofrecer al público… todo eso es importante, pero la pasión es la clave.

¿En qué se inspira un músico del siglo XXI?

Las fuentes de inspiración de un artista, creo yo, dependen en gran parte de lo sensibilizado que uno esté con lo que le rodea, y pueden ir desde tu vida personal o social a tu relación con el arte, por ejemplo. En ‘La flor del opio’, he encontrado esa inspiración en la propia música que me ha servido de refugio y de salvavidas durante los últimos años en muchos casos, y también en la literatura. Este ha sido el opio que me ha facilitado la evasión y la creación.

‘La flor del opio’ sale a la venta el próximo 16 de noviembre, y unos días después, el 23, concierto en Salamanca. No hay un lugar mejor para presentarlo en casa, ¿no?

Sin duda, la sala B del CAEM es el lugar ideal para presentar el trabajo y comenzar la gira: un espacio destinado a conciertos de pequeño aforo con un equipo técnico y humano muy profesional. Tengo buenas canciones y una banda muy sólida que me respalda, y espero estar a la altura.

Y luego la gira, ¿a dónde llevará a Sadia y a su actual banda por ahora?

Pues la gira la vamos confeccionando poco a poco, las condiciones en las que trabajamos los músicos de salas no nos permiten en muchos casos confirmar fechas con mucha antelación. Podemos decir que estaremos el 1 de diciembre en La Cueva del Jazz de Zamora, y a partir de ahí avanzaremos muchas más fechas en ciudades como Madrid, León, Zaragoza o Cáceres.