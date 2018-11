Chema Corvo y Sergio Fuentes ofrecerán un concierto este sábado en la Casa Lis

Miércoles, 14 de noviembre de 2018

El pianista Chema Corvo y el violinista Sergio Fuentes ofrecerán el segundo concierto del "I Ciclo LISCLÁSICA" en el Museo Art Nouveau y Art Déco - Casa Lis el próximo sábado 17 de noviembrea las 21.00 horas. La entrada al espectáculo organizado por la Asociación de Amigos del Museo Casa Lis es libre y gratuita, si bien los miembros de la Asociación que así se acrediten (con su carnet de socio junto al DNI) tendrán prioridad en el acceso hasta 5 minutos antes del comienzo de la actividad.



Este particular dúo de dos profesionales con formación clásica pero de trayectorias diferentes lleva más de tres años ofreciendo recitales para diversas salas y ayuntamientos de la provincia de Salamanca. Surgió como un experimento para ofrecer un abanico de repertorio que representase gran variedad de estilos y épocas dentro del mundo de la música violinística, pianística, orquestal… Ya están preparando la grabación de un disco recopilatorio de obras más representativas de su repertorio habitual y quizás, alguna novedad. En sus conciertos es habitual escuchar obras de autores como Vivaldi, Mozart, Massenet, Kreisler, Sarasate, Wieniawski, Toldrá, Elgar, Abreu, Monti, Gimeno, Gardel, Matos, Mercer, Piaff…



Chema Corvo, pianista



Su experiencia como músico abarca gran diversidad de campos, desde el ejercicio profesional de la música en distintas y dispares áreas (teatro, folklore, jazz, etc.), hasta la educación, desarrollada también en diferentes ámbitos: Como docente, ha impartido clases en varios institutos de Secundaria, así como en diversos conservatorios profesionales de Castilla y León (Salamanca, Zamora, Valladolid, Palencia). En la Escuela de Música Directa de Salamanca, ejerció labores de profesor de Jazz durante dos años. Ha dado clases en el Colectivo de Músicos de Salamanca de Piano Moderno y Teclados. También ha impartido los cursos de “Big Band y Ensemble” de la Universidad de Salamanca, durante los cursos académicos 2005 a 2010.



Actualmente afronta nuevos y variados proyectos, que van desde la música dixie de la “Keaton Dixie Band”, el cuarteto “Couleur Café”, el grupo de jazz manouche “The Last Quarter”, y recitales con el violinista Sergio Fuentes, con el que recientemente ha ofrecido una serie de conciertos de música muy popular para violín y piano (https://chemacorvo.wordpress. com/).