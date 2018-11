“Vengo a sumar y a dar todo por Unionistas”

Martes, 13 de noviembre de 2018

El jugador vasco llega a Unionistas de Salamanca para reforzar el centro del campo y ocupará la ficha del lesionado Pau Cendrós

Haritz Albisua fue presentado esta tarde como nuevo jugador de Unionistas de Salamanca. El jugador vasco llega al conjunto salmantino para reforzar el centro del campo y ocupará la ficha del lesionado Pau Cendrós, baja para el resto de la temporada tras lesionarse en el partido frente al Celta de Vigo B.

“El fichaje nos satisface enormemente. Todos hemos estado de acuerdo a la hora de llevarlo a cabo. Es complicado fichar sobre la marcha. Nos hemos puesto el listón alto. Hemos conseguido uno de los pocos nombres que cumplía todo lo que buscabámos”, afirmó Gorka Etxebarría, durante la presentación del jugador.

“Creíamos que necesitabámos a alguien más en el centro del campo. Consideramos que tenemos mucha más gente polivalente en la defensa que en el centro del campo”, sentenció el director de fútbol de Unionistas de Salamanca.

“Estoy muy feliz de estar en Unionistas y de poder volver a competir”

Estar para Burgos: llevó más de dos meses entrenando y quizás no tenga el ritmo competitivo, pero eso se coge con partidos. Estoy para competir desde ya. Nunca es fácil entrar en la dinámica. He venido a sumar y a dar todo por el equipo.

Proyecto de Unionistas: desde verano he seguido al club, porque en ese tiempo hubo un contacto. Es un equipo cuyo proyecto sé como funciona. Todo lo que me han descrito es fabuloso.

Conversación con Aguirre: no hemos hablado aún. He tenido compañeros que me han dicho como trabaja.

Conocimiento de Unionistas: lo que más me llamó la atención fue la afición y la organización del club. Es algo bonito y estoy con ganas de disfrutarlo.

Derbi: he tenido la suerte de disfrutar de varios derbis. Ahora me toca el de Salamanca. Primero hay que pensar en el Burgos y luego en el derbi.

Reto: mi reto es empezar a competir y empezar a ser importante. El del equipo es progresivo, ir poco a poco, partido a partido e ir cogiendo estabilidad en la categoría. Ya se verá a final de temporada lo que es capaz de hacer el equipo. En esta categoría cuesta mucho ganar.

Mal estado Pistas del Helmántico: en Segunda B es así. Hay que puntuar en todos los campos y nunca va a ser una excusa para no competir.

Contacto Salamanca UDS: hubo unos cuantos equipos que me llamaron pero eso lo lleva mi agente.