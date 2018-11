Tres años sumando historias

Miércoles, 14 de noviembre de 2018

La vida la forman las pequeñas acciones cotidianas que nos van definiendo, acciones tan pequeñas como el hecho de ir escribiendo un humilde articulo cada mes en este medio Salamanca AL DIA. Ya llevamos tres años y aquí seguimos, eso sí, con los pies en el suelo y la mente… la mente es otra cosa. Supongo que a todos los que escribimos, aunque sea un sencillo artículo, nos gusta dejar volar la imaginación.

Normalmente vivimos tan deprisa que no nos vamos dando cuenta de la velocidad con la que el tiempo pasa. No sé si a vosotros os ocurrirá lo mismo, que cuando quieres cruzar una calle y te encuentras el color verde del semáforo parpadeando, lo pasas corriendo, como si quisieras ganar al tiempo un par de minutos. Pues bien, escribiendo estos artículos cada mes he conseguido parar esa rutina diaria, he parado esos minutos de parpadeo y dedicado tiempo a rescatar del desván de mi memoria recuerdos y, por qué no, alguna que otra historia fruto de mi imaginación. Hoy toca agradeceros a vosotros, los que me leéis cada mes, que yo haga este alto en el camino, pues sois los protagonistas verdaderos de esta sección de Quisicosas. A los que me conocéis y me saludáis agradeciendo mis escritos, a los que me declaráis que en muchos casos os identificáis con mis historias, y aquellos que me habéis regalado lágrimas o sonrisas de gratitud, y palabras de ánimo; vosotros sois los responsables de que siga aquí, mes a mes sois los que alimentáis mi ilusión. Solo espero, que en mis letras encontréis motivación, inspiración, en algún momento consuelo, o simplemente entretenimiento, lo que sea, lo que busquéis.

Estos tres años escribiendo he recibido mucho y con cada uno de manera muy especial, por ejemplo con el artículo que dediqué a mis abuelas, recibiendo mensajes de gratitud en el periódico. Me sentí muy alagado cuando el Colegio de Enfermería me llamó para participar en un foro en su 100 Aniversario, cuando escribí sobre “lecciones que da la vida. O el que dediqué a los negocios del barrio, cuando muchos de ellos me agradecieron que les dedicara unas simples palabras. Cuando escribí “Yo quiero ser Peter Pan” recuerdo la sonrisa del director cuando se lo leí, y por qué no, le respondí, éste soy yo. “Gente sencilla” dedicada a mis amigos de confianza, “Barco de remos”, “todo suma, nada resta”, “después de 100 caídas”,… así hasta los treinta y cinco artículos ya publicados incluyendo éste.